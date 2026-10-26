DO LAm FA SOL
DOCantaLAmrem la vida,
DOcantarem la LAmnostra vida
FAde poble que no vol SOLmorir.
DOLluitaLAmrem amb força,
DOlluitarem amb toLAmta la força
FAper l'única possible,
DOperseguida, vida nostra.
I guanyarem l'espeLAmrança,
DOsí, pujarem al camp LAmde l'esperança,
FAtemps i temps negada,
DOarrancada i trencada.
Sí, guanyarem l'espeLAmrança,
DOsí, guanyaLAmrem l'esperança,
FAl'esperança de viure
DOlliures i en pau.
DOCantaLAmrem la vida,
DOcantarem la LAmnostra vida
FAde poble que no vol SOLmorir.
DOCantaLAmrem. DO LAm DO
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