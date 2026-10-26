Cantarem la vida (Acords)

Cantarem la vida

Acords Acords
Raimon
DO LAm FA SOL

DOCantaLAmrem la vida,
DOcantarem la LAmnostra vida
FAde poble que no vol SOLmorir.

DOLluitaLAmrem amb força,
DOlluitarem amb toLAmta la força
FAper l'única possible,
DOperseguida, vida nostra.

I guanyarem l'espeLAmrança,
DOsí, pujarem al camp LAmde l'esperança,
FAtemps i temps negada,
DOarrancada i trencada.

Sí, guanyarem l'espeLAmrança,
DOsí, guanyaLAmrem l'esperança,
FAl'esperança de viure
DOlliures i en pau.

DOCantaLAmrem la vida,
DOcantarem la LAmnostra vida
FAde poble que no vol SOLmorir.

DOCantaLAmrem. DO LAm DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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