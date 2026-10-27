Cante (Acords)

Cante, cante, cante, cante trist

Acords Acords
Obrint Pas
obrint pas benvingut al paradis
obrint pas benvingut al paradis
SImCante, cante, LAcante, cante trist RE
SImi al color LAdespert del teu REsomrís.
SImCante a la incerLAtesa
REque em desperta a mig matí,
MImcante a aquelles nits
LAque no esborren els, oblits
SOLcante a la LAtendresa del teu REcor
SOLi a l'amor que es LAcanta amb tres aREcords,
SOLcante i no LAm'espante, que REcantant no sé patir,
MImcante a l'esperança de veure't créiLAxer amb mi.

LAI ara jo et cante aquesta cançó
SImi te la cante amb el cor encès,
LAperquè estic fart de mirar el món,
SImde mirar el món i no entendre res.

Cante, cante, LAcante, cante REtrist
SImi al color LAdespert del teu enREcís.
SImCante a les paLAraules
REdels versos que mai t'he dit,
MImcante al raig de sol
LAque ja no troba al teu llit,
SOLcante a les LAtempestes del teu REmón
SOLi als camins que LAhan pres els teus tiREmons,
SOLcante a les LAfronteres que REs'esborren amb els dits,
MImcante a les banderes que hem cremat aLAquesta nit.

LAI ara jo et cante aquesta cançó
SImi te la cante amb el cor encès,
LAperquè estic fart de mirar el món,
SImde mirar el món i no entendre res.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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