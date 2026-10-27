SImCante, cante, LAcante, cante trist RE SImi al color LAdespert del teu REsomrís. SImCante a la incerLAtesa REque em desperta a mig matí, MImcante a aquelles nits LAque no esborren els, oblits SOLcante a la LAtendresa del teu REcor SOLi a l'amor que es LAcanta amb tres aREcords, SOLcante i no LAm'espante, que REcantant no sé patir, MImcante a l'esperança de veure't créiLAxer amb mi.
LAI ara jo et cante aquesta cançó SImi te la cante amb el cor encès, LAperquè estic fart de mirar el món, SImde mirar el món i no entendre res.
Cante, cante, LAcante, cante REtrist SImi al color LAdespert del teu enREcís. SImCante a les paLAraules REdels versos que mai t'he dit, MImcante al raig de sol LAque ja no troba al teu llit, SOLcante a les LAtempestes del teu REmón SOLi als camins que LAhan pres els teus tiREmons, SOLcante a les LAfronteres que REs'esborren amb els dits, MImcante a les banderes que hem cremat aLAquesta nit.
LAI ara jo et cante aquesta cançó SImi te la cante amb el cor encès, LAperquè estic fart de mirar el món, SImde mirar el món i no entendre res.