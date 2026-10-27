La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Vas re
SOLm7nàixer de les MI♭add9cendres del pas SI♭sat.
No tor
SOLm7naves, tu mai MI♭add9te n'havies a FAnat. FAsus2 FA
L'espe
SI♭rança que por FAtaves a les SOLm7mans
és més
MI♭add9forta, mai ha FAvíem obli DOdat
l'ale
MI♭add9gria de llui FAtar al teu cos SI♭tat.
Cantem per
DOm7tu, FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem vis
DOm7cut quedarà FAen els marges que hem po SOLm7gut saltar.
Cantem per
DOm7tots els vençuts, FApel coratge que ha cres SI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com
DOm7tu va sembrar: FAllengua, terra i lliber SI♭tat.
Ara és
SOLm7nostre el fu MI♭add9tur que ens has dei SI♭xat.
Tornen
SOLm7monstres i fan MI♭add9tasmes com a FA→ FAsus2bans, FA
els de
SI♭sempre que ens vo FAlien soter SOLm7rar.
No ho sa
MI♭add9bien: som lla FAvor que va bro DOtant
per l'es
MI♭add9tima al nostre FAPaís Valenci SI♭à.
Cantem per
DOm7tu, FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem vis
DOm7cut quedarà FAen els marges que hem po SOLm7gut saltar.
Cantem per
DOm7tots els vençuts, FApel coratge que ha cres SI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com
DOm7tu va sembrar: FAllengua, terra i lliber SI♭tat.
Cantem per
DOm7tu, FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem vis
DOm7cut quedarà FAen els marges que hem po SOLm7gut saltar.
Cantem per
DOm7tots els vençuts, FApel coratge que ha cres SI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com
DOm7tu va sembrar: FAllengua, terra i lliber SI♭tat. MI♭add9→ SOLm7Junts de la mà, MI♭add9→ SI♭junts de la mà, MI♭add9→ SOLm7junts de la mà, MI♭add9→ SI♭junts de la mà.
No tor
L'espe
és més
l'ale
Cantem per
Cada imatge que hem vis
Cantem per
a la saó que gent com
Ara és
Tornen
els de
No ho sa
per l'es
Cantem per
Cada imatge que hem vis
Cantem per
a la saó que gent com
Cantem per
Cada imatge que hem vis
Cantem per
a la saó que gent com