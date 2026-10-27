Cantem per tu (Acords)

Single publicat el 5 de febrer de 2026

Acords Acords
El Diluvi

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Vas reSOLm7nàixer de les MI♭add9cendres del pasSI♭sat.
No torSOLm7naves, tu mai MI♭add9te n'havies aFAnat. FAsus2 FA
L'espeSI♭rança que porFAtaves a les SOLm7mans
és més MI♭add9forta, mai haFAvíem obliDOdat
l'aleMI♭add9gria de lluiFAtar al teu cosSI♭tat.

Cantem per DOm7tu,
FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem visDOm7cut quedarà
FAen els marges que hem poSOLm7gut saltar.
Cantem per DOm7tots els vençuts,
FApel coratge que ha cresSI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com DOm7tu va sembrar:
FAllengua, terra i lliberSI♭tat.

Ara és SOLm7nostre el fuMI♭add9tur que ens has deiSI♭xat.
Tornen SOLm7monstres i fanMI♭add9tasmes com aFA→FAsus2bans, FA
els de SI♭sempre que ens voFAlien soterSOLm7rar.
No ho saMI♭add9bien: som llaFAvor que va broDOtant
per l'esMI♭add9tima al nostre FAPaís ValenciSI♭à.

Cantem per DOm7tu,
FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem visDOm7cut quedarà
FAen els marges que hem poSOLm7gut saltar.
Cantem per DOm7tots els vençuts,
FApel coratge que ha cresSI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com DOm7tu va sembrar:
FAllengua, terra i lliberSI♭tat.

Cantem per DOm7tu,
FApel viatge que fem SI♭junts de la mà.
Cada imatge que hem visDOm7cut quedarà
FAen els marges que hem poSOLm7gut saltar.
Cantem per DOm7tots els vençuts,
FApel coratge que ha cresSI♭cut arrelat SOLm7
a la saó que gent com DOm7tu va sembrar:
FAllengua, terra i lliberSI♭tat.

MI♭add9→SOLm7Junts de la mà,
MI♭add9→SI♭junts de la mà,
MI♭add9→SOLm7junts de la mà,
MI♭add9→SI♭junts de la mà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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