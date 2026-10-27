REJo canto a la lluna quan fa el SImple, ullal rodó de la nit aLAmable, gata SOLprenys.
RECanto al riu gelat, company de SIml’ànima, com una vena, com una LAllàgrima. SOL
RECanto al bosc atent, sadoll de SImpeixos, llebres, LAceps. SOL
RECanto als dies magnànims, a la brisa SImd’estiu, a la brisa d’hiLAvern, als maSOLtins, a les vesprades, a la pluja petita, a la pluja enfaLAdada.
SOLCanto a la vessant, al cim, al REprat, a les ortigues, al roser SIm7bord, a l’esbarLAzer. SOLCanto com qui fa hort, com qui talla una REtaula, com qui aixeca una LAcasa, com qui tresca un puSIm7jol, com qui es menja una SOLnou, com qui encén una LAbrasa. Com SOLDéu creant els animals i les LAplanREtes.
Canto SOL→jo LA i la muntanya REballa. Canto SOL→jo LA i la muntanya REballa. Canto SOL→jo LA i la muntanya REballa. Canto SOL→jo LA i la muntanya REballa.