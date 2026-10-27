Canto jo i la muntanya balla (Acords)

Jo canto a la lluna quan fa el ple

Acords Acords
Jan Garrido
RE SIm LA SOL

REJo canto a la lluna quan fa el SImple,
ullal rodó de la nit aLAmable,
gata SOLprenys.

RECanto al riu gelat,
company de SIml’ànima,
com una vena, com una LAllàgrima. SOL

RECanto al bosc atent,
sadoll de SImpeixos, llebres, LAceps. SOL

RECanto als dies magnànims,
a la brisa SImd’estiu, a la brisa d’hiLAvern,
als maSOLtins, a les vesprades,
a la pluja petita, a la pluja enfaLAdada.

SOLCanto a la vessant,
al cim, al REprat,
a les ortigues, al roser SIm7bord,
a l’esbarLAzer.
SOLCanto com qui fa hort,
com qui talla una REtaula,
com qui aixeca una LAcasa,
com qui tresca un puSIm7jol,
com qui es menja una SOLnou,
com qui encén una LAbrasa.
Com SOLDéu creant els animals i les LAplanREtes.

Canto SOL→jo LA
i la muntanya REballa.
Canto SOL→jo LA
i la muntanya REballa.
Canto SOL→jo LA
i la muntanya REballa.
Canto SOL→jo LA
i la muntanya REballa.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi