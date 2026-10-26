REmCanto l'amor SOLmper dir-LA7te com em plau REml'atzar SOLmque m'ha LA7dut fins a SI♭tu DOcamins FAenLA7llà. REmJo no et sabia i LA7cap espai de mi REmno em duia a LA7creure en altres fites SI♭que aquelles que deiDOxaven FAamb pas de vell astut i greu, LA7un llunyà senyal del temps SI♭dibuixant damunt la neu DOque el FAcor no pot SI♭llançar ni DOrefuREmsar SI♭perquè és DOl'eterna REmruta SI♭de viure i DOd'estiFA→SI♭mar. SI♭mTot era buit de LAmmar i de perfum, SI♭tot eren platges de FAmiratge i fum, SI♭com una estranya FAllum esperada DOque encén els ulls només un REmsol SOLminstant DOmés enllà dels FAcànLA7tics REmque potser diuen altres coses, MIperò són com LA7un mirall opac, SI♭lluny de tot, DOlluny de l'esperanFAça LA7 REmde fer vibrar els sentits amb força MIper convertir LA7el desig en sang. RE7Vent i misteSOLmri LA7que el temps s'endú...
REmCanto l'amor SOLmper dir que, LA7ara que t'he REmtrobat, SOLmtot és LA7sol i caSI♭mí DOque vull FAcanLA7tar. REmL'ombra dels LA7anys ja no em farà cap por REmperquè de tu LA7me'n ve la força SI♭que res no podrà tòrDOcer, FAperquè és la veu d'algú que creu LA7que l'esforç més temptador SI♭és el viure en la claror DOdels ulls FAoberts SI♭al foc que DOfa més REmclar SI♭el risc de DOcomparREmtir-se SI♭i el risc DOde somiFAar. SI♭ SI♭mTot serà goig de tu, LAmara que els cors SI♭bateguen junts sense FAcap llei d'esforç SI♭i amb mans i boca FAteixim la història DOque ens mantindrà per REmsempre més uSOLmnits DOsense la FArecança LA7 REmdel que hem deixat mentre ens buscàvem MIper l'ample LA7mar de tantes nits, SI♭pell amb pell, DOveu amb veu que claFAma LA7 REmper un amor que no refusi MIcap esperança i LA7cap desig. RE7El temps ens criSOLmda, LA7tot és futur... REmCanto l'amor SOLma l'ombra del meu LA7somni enREmcès...