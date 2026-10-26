Canto l'amor (Acords)

Canto l'amor

Acords Acords
Lluís Llach
lluis llach temps de revoltes
lluis llach temps de revoltes
REmCanto l'amor
SOLmper dir-LA7te com em plau REml'atzar
SOLmque m'ha LA7dut fins a SI♭tu
DOcamins FAenLA7llà.
REmJo no et sabia i LA7cap espai de mi
REmno em duia a LA7creure en altres fites
SI♭que aquelles que deiDOxaven
FAamb pas de vell astut i greu,
LA7un llunyà senyal del temps
SI♭dibuixant damunt la neu
DOque el FAcor no pot
SI♭llançar ni DOrefuREmsar
SI♭perquè és DOl'eterna REmruta SI♭de viure i DOd'estiFA→SI♭mar.
SI♭mTot era buit de LAmmar i de perfum,
SI♭tot eren platges de FAmiratge i fum,
SI♭com una estranya
FAllum esperada
DOque encén els ulls només un REmsol SOLminstant
DOmés enllà dels FAcànLA7tics
REmque potser diuen altres coses,
MIperò són com LA7un mirall opac,
SI♭lluny de tot,
DOlluny de l'esperanFAça LA7
REmde fer vibrar els sentits amb força
MIper convertir LA7el desig en sang.
RE7Vent i misteSOLmri
LA7que el temps s'endú...

REmCanto l'amor
SOLmper dir que, LA7ara que t'he REmtrobat,
SOLmtot és LA7sol i caSI♭
DOque vull FAcanLA7tar.
REmL'ombra dels LA7anys ja no em farà cap por
REmperquè de tu LA7me'n ve la força
SI♭que res no podrà tòrDOcer,
FAperquè és la veu d'algú que creu
LA7que l'esforç més temptador
SI♭és el viure en la claror
DOdels ulls FAoberts
SI♭al foc que DOfa més REmclar
SI♭el risc de DOcomparREmtir-se
SI♭i el risc DOde somiFAar. SI♭
SI♭mTot serà goig de tu, LAmara que els cors
SI♭bateguen junts sense FAcap llei d'esforç
SI♭i amb mans i boca
FAteixim la història
DOque ens mantindrà per REmsempre més uSOLmnits
DOsense la FArecança LA7
REmdel que hem deixat mentre ens buscàvem
MIper l'ample LA7mar de tantes nits,
SI♭pell amb pell,
DOveu amb veu que claFAma LA7
REmper un amor que no refusi
MIcap esperança i LA7cap desig.
RE7El temps ens criSOLmda,
LA7tot és futur...
REmCanto l'amor
SOLma l'ombra del meu LA7somni enREmcès...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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