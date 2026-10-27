SIVaig endinsant-me en RE#un món ple de reptes, MIamb l’únic fi de ser SIfeliç. FA# SIIntentant veure la RE#vida de colors, però tot MId’una se’ns va fer SIde FA#nit.
SIAnem fent camí amb petjades d’il·lusions, anem omplint tots els nostres records, puRE#jant pels arbres, buscant l’aixopluc que ens eixugui les preocupacions.
MILluita, balla SIi canta i FA#entendràs que SOL#m/FA#tot es pot, MIlluita, baSIlla i canta, canviFA#a aquest món.
SISerem el que voFA#lem ser, serem futur i preMIsent, serem aquell SOL#mraig de llum, serem un riure FA#innocent. SISerem el que voFA#lem ser, serem fuRE#tur i present, SOL#m serem aMIquell raig de llum, serem un riure innoFA#cent.
SIDe ben petit només penFA#ses fer-te gran, i de gran només vols ser peMItit. Dels somnis fem la nosSOL#mtra raó de ser, siguem com el dia FA#o com la nit.
SIAnem fent camí amb petjades d’il·lusions, anem omplint tots els nostres records, puRE#jant pels arbres, buscant l’aixopluc que ens eixugui les preocupacions.