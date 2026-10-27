Canvia el món (Acords)

Vaig endinsant-me en un món ple de reptes

Acords Acords
Setrill
setrill ressona un crit
setrill ressona un crit
SIVaig endinsant-me en RE#un món ple de reptes,
MIamb l’únic fi de ser SIfeliç. FA#
SIIntentant veure la RE#vida de colors,
però tot MId’una se’ns va fer SIde FA#nit.

SIAnem fent camí amb petjades d’il·lusions, anem omplint tots els nostres records, puRE#jant pels arbres, buscant l’aixopluc que ens eixugui les preocupacions.

MILluita, balla SIi canta i FA#entendràs que SOL#m/FA#tot es pot,
MIlluita, baSIlla i canta, canviFA#a aquest món.

SISerem el que voFA#lem ser, serem futur i preMIsent,
serem aquell SOL#mraig de llum, serem un riure FA#innocent.
SISerem el que voFA#lem ser, serem fuRE#tur i present, SOL#m
serem aMIquell raig de llum, serem un riure innoFA#cent.

SIDe ben petit només penFA#ses fer-te gran, i de gran només vols ser peMItit.
Dels somnis fem la nosSOL#mtra raó de ser, siguem com el dia FA#o com la nit.

SIAnem fent camí amb petjades d’il·lusions, anem omplint tots els nostres records, puRE#jant pels arbres, buscant l’aixopluc que ens eixugui les preocupacions.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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