SOLDilluns DOvas de REressaca,
SOLno t’has DOreREcuperat;
SOLdimarts DOmires què REet queda
SOLi és DOuna eREternitat.
DO→SOLDimecres no recordes
DO→SOLl’últim cop que has ballat,
DO→SOLdijous mai no s’acaba
DO→REi no pots esperar.
DO→SOLQue sigui ja divendres,
DO→SOLque es facin ja les cinc,
DO→SOLque surtis de la feina,
DO→REque arribin els amics.
SOLEl DO→REcap de setmana,
SOLsorDO→REtir de festa i poder explotar.
SOLCap DO→REde setmana,
REquan te n’adones, ja s’ha passat.
DO→SOLI és que et mores de ganes
DO→SOLde fotre’t ben torrat,
DO→SOLde veure aquella nena
DO→REque et té tot enxotat.
DO→SOLD’arraconar els problemes
DO→SOLi tots els mals de caps,
DO→SOLtancar-los dins de casa
DO→REi llançar ben lluny la clau.
DO→SOLQue sigui ja divendres,
DO→SOLque es facin ja les cinc,
DO→SOLque surtis de la feina,
DO→REque arribin els amics.
SOLEl DO→REcap de setmana,
SOLsorDO→REtir de festa i poder explotar.
SOLCap DO→REde setmana,
REquan te n’adones, ja s’ha passat.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.