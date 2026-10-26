Cap de setmana (Acords)

Dilluns vas de ressaca

Acords Acords
Els Pets
els pets fruits sex
els pets fruits sex
SOLDilluns DOvas de REressaca,
SOLno t’has DOreREcuperat;
SOLdimarts DOmires què REet queda
SOLi és DOuna eREternitat.

DO→SOLDimecres no recordes
DO→SOLl’últim cop que has ballat,
DO→SOLdijous mai no s’acaba
DO→REi no pots esperar.

DO→SOLQue sigui ja divendres,
DO→SOLque es facin ja les cinc,
DO→SOLque surtis de la feina,
DO→REque arribin els amics.

SOLEl DO→REcap de setmana,
SOLsorDO→REtir de festa i poder explotar.
SOLCap DO→REde setmana,
REquan te n’adones, ja s’ha passat.

DO→SOLI és que et mores de ganes
DO→SOLde fotre’t ben torrat,
DO→SOLde veure aquella nena
DO→REque et té tot enxotat.

DO→SOLD’arraconar els problemes
DO→SOLi tots els mals de caps,
DO→SOLtancar-los dins de casa
DO→REi llançar ben lluny la clau.

DO→SOLQue sigui ja divendres,
DO→SOLque es facin ja les cinc,
DO→SOLque surtis de la feina,
DO→REque arribin els amics.

SOLEl DO→REcap de setmana,
SOLsorDO→REtir de festa i poder explotar.
SOLCap DO→REde setmana,
REquan te n’adones, ja s’ha passat.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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