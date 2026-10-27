SI♭m RE♭ SOL♭
MI♭m SI♭m LA♭
Creus que SI♭mpots expliRE♭car-me el SOL♭mar?
MI♭mCel, sol, sorSI♭mra, aigua, LA♭sal.
O si SI♭mpots descriuRE♭re l'oSOL♭lor
RE♭de la nit SOL♭i la fosRE♭cor? SOL♭
SI♭m RE♭ SOL♭
MI♭m SI♭m LA♭
Què quaSI♭mdrades i RE♭lletges SOL♭són
les MI♭mparaules SI♭md'aquest LA♭món
que utiSI♭mlitzem per RE♭desxiSOL♭frar,
SI♭m RE♭ SOL♭
per MI♭mentendre i SI♭mestiLA♭mar!
Jo LA♭vull cantar SI♭msense dir SOL♭res.
No LA♭vull. Oh! AFAmquest cop seSOL♭gur que LA♭no,
cap paSI♭mraula no em FAmtraiSOL♭rà,
aRE♭quest cop SIno SOL♭parlaLA♭ré.
SOL♭ RE♭ SOL♭ FAm
SOL♭ SI♭m LA♭
No crec SI♭mque trobi RE♭un bon SOL♭nom
MI♭mper poder-SI♭mte expliLA♭car
que si SI♭mtu caus, a RE♭mi em fa SOL♭mal.
RE♭No et sembla SOL♭un pèl esRE♭→SOL♭→RE♭→SOL♭trany?
Jo LA♭vull cantar SI♭msense dir SOL♭res.
No LA♭vull. Oh! AFAmquest cop seSOL♭gur que LA♭no,
cap paSI♭mraula no em FAmtraiSOL♭rà,
aRE♭quest cop SIno SOL♭parlaLA♭ré.
SOL♭ RE♭ SOL♭ FAm
SOL♭ SI♭m LA♭
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.