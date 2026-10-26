Caramelles (Acords)

Jo feia caramelles els diumenges al migdia

Acords Acords
Els Catarres
els catarres cancons 2011
els catarres cancons 2011
Jo SIfeia caraMImelles els diuSImenges al migMIdia.
A Can BeSOL#mllit la mestra ens DO#mdeia
que ens poSOL#mséssim rectes FA#com penjant d'un SIfil.

Els diMIlluns de Pasqua, els SInens amb barreMItina i faixa,
les SOL#mnenes de puDO#mbilles,
canSOL#mtàvem per les FA#places i els carMIrers. (Diu!)

SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum!
SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!
SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum!
SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!

I a meSIsura que creiMIxíem, les horSImones s'exciMItaven.
Més creSOL#mmats que una DO#mbengala,
confoSOL#mníem rebel·FA#lia amb distorSIsió.

I amb quatre MIquintes ens SIcrèiem els més MI"punkis"
i els més SOL#mdurs de la coDO#mmarca,
tot i que SOL#mérem els FA#més dolents de MItots.

Jo volia canSItar, canFA#tar,
i si SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pasSIsió d'un sol moFA#ment
on SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent. (Diu!)

SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum!
SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!
SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum!
SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!

La SIpostadolesMIcència ens atraSIpà en el mestisMIsatge
i amb més SOL#mvoluntat que DO#mtraça
ens atreSOL#mvíem a mesFA#clar tots els esSItils.

I amb la innoMIcència pròpia SIdel autodiMIdactes
vam coSOL#mmetre mil erDO#mrades
i SOL#md'alguna en vam aFA#prendre la lliMIçó.

Jo volia canSItar, canFA#tar,
i si SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pasSIsió d'un sol moFA#ment
on SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent.
Jo volia canSItar, canFA#tar,
i si SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pasSIsió d'un sol moFA#ment
on SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent.

RE#Caramelles i sardanes, SOL#mborratxeres SOL#i guitarres:
els DO#manys posen a prova el nostre aFA#fany.
RE#Però mentre no ens fallin les caSOL#mmes, seguirem SOL#cantant amb ganes,
ja DO#mque és això el que ens fa tirar endaFA#vant.
RE#Caramelles i sardanes, SOL#mborratxeres SOL#i guitarres:
els DO#manys posen a prova el nostre aFA#fany.
RE#Però mentre no ens fallin les caSOL#mmes, seguirem SOL#cantant amb ganes,
ja DO#mque és això el que ens fa tirar endaFA#vant.

Jo sols volia canSItar, canFA#tar,
i si SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pasSIsió d'un sol moFA#ment
on SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent.
Jo sols volia canSItar, canFA#tar,
i si SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pasSIsió d'un sol moFA#ment
on SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent.

On SOL#ml'únic que m'imMIporta és el preSIsent.
...L'úSOL#mnic que m'imporMIta és el preSIsent.
SOL#mSí! MI SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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