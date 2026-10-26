Jo
SIfeia cara MImelles els diu SImenges al mig MIdia.
A Can Be
SOL#mllit la mestra ens DO#mdeia
que ens po
SOL#mséssim rectes FA#com penjant d'un SIfil.
Els di
MIlluns de Pasqua, els SInens amb barre MItina i faixa,
les
SOL#mnenes de pu DO#mbilles,
can
SOL#mtàvem per les FA#places i els car MIrers. (Diu!) SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum! SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum! SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum! SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!
I a me
SIsura que crei MIxíem, les hor SImones s'exci MItaven.
Més cre
SOL#mmats que una DO#mbengala,
confo
SOL#mníem rebel· FA#lia amb distor SIsió.
I amb quatre
MIquintes ens SIcrèiem els més MI"punkis"
i els més
SOL#mdurs de la co DO#mmarca,
tot i que
SOL#mérem els FA#més dolents de MItots.
Jo volia can
SItar, can FA#tar,
i si
SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pas
SIsió d'un sol mo FA#ment
on
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent. (Diu!) SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum! SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum! SIBum, bum, MIbum bum bum bum SIbum, MIbum! SOL#mBum, bum, DO#mbum bum bum SOL#mbum bum, FA#bum!
La
SIpostadoles MIcència ens atra SIpà en el mestis MIsatge
i amb més
SOL#mvoluntat que DO#mtraça
ens atre
SOL#mvíem a mes FA#clar tots els es SItils.
I amb la inno
MIcència pròpia SIdel autodi MIdactes
vam co
SOL#mmetre mil er DO#mrades
i
SOL#md'alguna en vam a FA#prendre la lli MIçó.
Jo volia can
SItar, can FA#tar,
i si
SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pas
SIsió d'un sol mo FA#ment
on
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent.
Jo volia can
SItar, can FA#tar,
i si
SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pas
SIsió d'un sol mo FA#ment
on
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent. RE#Caramelles i sardanes, SOL#mborratxeres SOL#i guitarres:
els
DO#manys posen a prova el nostre a FA#fany. RE#Però mentre no ens fallin les ca SOL#mmes, seguirem SOL#cantant amb ganes,
ja
DO#mque és això el que ens fa tirar enda FA#vant. RE#Caramelles i sardanes, SOL#mborratxeres SOL#i guitarres:
els
DO#manys posen a prova el nostre a FA#fany. RE#Però mentre no ens fallin les ca SOL#mmes, seguirem SOL#cantant amb ganes,
ja
DO#mque és això el que ens fa tirar enda FA#vant.
Jo sols volia can
SItar, can FA#tar,
i si
SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pas
SIsió d'un sol mo FA#ment
on
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent.
Jo sols volia can
SItar, can FA#tar,
i si
SOL#mcal perdre-hi la MIveu
en la pas
SIsió d'un sol mo FA#ment
on
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent.
On
SOL#ml'únic que m'im MIporta és el pre SIsent.
...L'ú
SOL#mnic que m'impor MIta és el pre SIsent. SOL#mSí! MI SI
A Can Be
que ens po
Els di
les
can
I a me
Més cre
confo
I amb quatre
i els més
tot i que
Jo volia can
i si
en la pas
on
La
i amb més
ens atre
I amb la inno
vam co
i
Jo volia can
i si
en la pas
on
Jo volia can
i si
en la pas
on
els
ja
els
ja
Jo sols volia can
i si
en la pas
on
Jo sols volia can
i si
en la pas
on
On
...L'ú