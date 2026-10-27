Carinyo (Acords)

jo sé que a vegades no m’he portat del tot bé

Acords Acords
Svetlana
LAmCarinyo,
jo sé que a veFAgades no m’he portat del tot SOLbé,
jo sé que a veMImgades de tu he parlat malaFAment i
m’hauràs de perREmdonar,
però ja saps que et soc sinMIcer
quan et dic que no podria viure sense LAmtu.

Tu, que ets l’esFAposa de mar i muntanya,
caSOLrinyo,
jo, que tinc la DOsort i la desgràcia
de ploFArar pels teus carrers,
d’esREmtimar la teva gent,
de MIser de tu, de viure aquí,
de veure’t créiDOxer i veure’t morir.

Jo he nasLAmcut en aquesta ciutat que a mi tant m’aFAgrada
i, per SOLmolt que s’ompli de turistes o manin aDOquells que no han de manar,
jo no me’n FAvaig,
perquè tu ets la meva esREmtimada,
una ciuMItat de la gent, una ciutat per la gent.

Jo he cresLAmcut en aquesta ciutat que a mi tant m’aFAgrada
i, per SOLmolt que s’ompli de turistes o manin qui DOmani, jo he après que
BarceFAlona és poderosa
quan és REmper la gent mundana;
si BarceMIlona és del poble, aleshores sí que mana.

LAm FA SOL DO FA REm MI

LAmJo que a veFAgades m’he pixat pels teus SOLcarrers,
les he pinMImtades en un parc davant d’uns FAnens,
he cremat conteniREmdors
i he robat al Corte InMIglés, però tot això ho he fet per tu perquè…

Jo he nasLAmcut en aquesta ciutat que a mi tant m’aFAgrada
i, per SOLmolt que s’ompli de turistes o manin aDOquells que no han de manar,
jo no me’n FAvaig,
perquè tu ets la meva esREmtimada,
una ciuMItat de la gent, una ciutat per la gent.

Jo he cresLAmcut en aquesta ciutat que a mi tant m’aFAgrada
i, per SOLmolt que s’ompli de turistes o manin qui DOmani, jo he après que
BarceFAlona és poderosa
quan és REmper la gent mundana;
si BarceMIlona és del poble, aleshores sí que mana.

LAmQue, com deia l’Antònia,
FAsi em treuen de la Rambla, em SOLmataran, em mataDOran.
Això és la meva FAvida,
això és el meu orREmgull i això és el meu reMIpòs.
Jo, de BarceMIlona, no me'n vaig.

LAmQue t’ho dic, que t’ho dic,
FAque no, que no, que no me’n SOLvaig.
LAmJo soc de Poblenou
i a DOPoblenou em moriré,
amb els FApeus per davant
o amb els REmpeus per radera:
MIdefensar Barcelona és defensar la meva terra.

LAmHo doFAnaria SOLtot per tu, no, DOno,
ho donaria FAtot,
que d’aREmquí jo no me’n vaig.
MINo, no, Svetlana.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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