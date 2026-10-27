Intro:
LAm FA x2 LAmTot aquell que pensi que la vida és desigual
hauria de saber que
FAno és així,
que la vida és una ru
MIleta, i cal jugar-hi. LAmTot aquell que pensi que està sol o molt malalt
o que tot lo dia
FAestà patint
ha de demanar aju
MIda, que hi som nosaltres. LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i val més aga
MIfar-s’ho amb gràcia. LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i les penes cal
MIespantar-les. LAm FA x2 LAmTot aquell que pensi que la vida sempre és cruel,
hauria de saber que
FAno és així,
que els moments més dolents s’ar
MIreglen amb alegria. LAmTot aquell que pensi que això mai no ha de canviar,
hauria de saber que
FAno és així:
al mal temps, sempre bona
MIcara, que tot canvia. LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i val més aga
MIfar-s’ho amb gràcia. LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i les penes cal
MIespantar-les. LAm FA x2 LAm MI LAmTrobaràs amb qui compartir-ho.
No
MIcal plorar, podem continuar. LAmTrobaràs cap millor camí que el MIser feliços. LAmTrobaràs que la vida és carnaval.
No
MIcal plorar, deixa els problemes a part. LAmTrobaràs que no estem mai sols, cal MIser feliços. LAm MI LAm MI x2
Per a
LAmquells que pateixen tant... Per a MIquells que mos necessiten...
Per a
LAmquells que no viuen bé... Per MIaquells que mos ajuden...
Per a
LAmquells que no volen perdre... Per a MIquells que cada dia lluiten...
Per a
LAmquells que mai se rendeixen... Per a MIquells que mos donen futur... LAm MI LAm MI x2 LAm MI LAm FA x2 LAm
hauria de saber que
que la vida és una ru
o que tot lo dia
ha de demanar aju
i val més aga
i les penes cal
hauria de saber que
que els moments més dolents s’ar
hauria de saber que
al mal temps, sempre bona
i val més aga
i les penes cal
No
No
Per a
Per a
Per a
Per a