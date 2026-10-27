Carnaval (Acords)

Tot aquell que pensi que la vida és desigual

Acords Acords
Pepet i Marieta
Intro: LAm FA x2

LAmTot aquell que pensi que la vida és desigual
hauria de saber que FAno és així,
que la vida és una ruMIleta, i cal jugar-hi.

LAmTot aquell que pensi que està sol o molt malalt
o que tot lo dia FAestà patint
ha de demanar ajuMIda, que hi som nosaltres.

LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i val més agaMIfar-s’ho amb gràcia.
LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i les penes cal MIespantar-les.

LAm FA x2

LAmTot aquell que pensi que la vida sempre és cruel,
hauria de saber que FAno és així,
que els moments més dolents s’arMIreglen amb alegria.

LAmTot aquell que pensi que això mai no ha de canviar,
hauria de saber que FAno és així:
al mal temps, sempre bona MIcara, que tot canvia.

LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i val més agaMIfar-s’ho amb gràcia.
LAmAi! No cal plorar, que la vida és un FAcarnaval,
i les penes cal MIespantar-les.

LAm FA x2
LAm MI

LAmTrobaràs amb qui compartir-ho.
No MIcal plorar, podem continuar.
LAmTrobaràs cap millor camí que el MIser feliços.

LAmTrobaràs que la vida és carnaval.
No MIcal plorar, deixa els problemes a part.
LAmTrobaràs que no estem mai sols, cal MIser feliços.

LAm MI LAm MI x2

Per aLAmquells que pateixen tant... Per aMIquells que mos necessiten...
Per aLAmquells que no viuen bé... Per MIaquells que mos ajuden...
Per aLAmquells que no volen perdre... Per aMIquells que cada dia lluiten...
Per aLAmquells que mai se rendeixen... Per aMIquells que mos donen futur...

LAm MI LAm MI x2
LAm MI
LAm FA x2
LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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