Carnaval (Acords)

Re / re / sim la / sol / re/fa# sol la / re //

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell crisalide
sergi carbonell crisalide
RE SIm LA SOL RE/FA# SOL LA RE

REEl dia es va llevant
REsabent que hi ha molt per fer,
REavui és dia gran.
BaSImllar, comparLAtir, amics i SOLriures,
ens trobem RE/FA#tots SOLper l’oLAcasió. RE

REEl poble engalanat,
REja s'emplenen els carrers,
REl'orquestra a l’envelat.
I et SImveig allà al LAmig i el temps es paSOLra,
vull aproRE/FA#par-me, SOLperò estic LAnerviós. RE

LAEt trauré a ballar a la SOLplaça,
sota un cel fet de garRElandes,
LAi tu portant aquell SOLvestit.
LAAi! Que bé saps com m’aSOLgrades,
treu-te la RE/FA#son de les butxaMIques,
que soc tot teu aquesta LAnit.

En aquest SOLball REla pena al LAriu.
Flueix al SOLritme de la múREsica al caliu LA
d'un carnaSOLval REde nits d’esLAtiu.
Que l'aleSOLgria balli amb tu REla pena al LAriu.

RE SIm LA SOL RE/FA# SOL LA RE

REEm crema un foc al pit
REi reflexen els meus ulls
REles espurnes del desig.
I em SImdius: si fuLAgim ara, t’enseSOLnyo
a troRE/FA#bar consSOLtel·lacions al cel. MI/SOL# LA

FA#/LA#I a recer de les esSOL/SItrelles,
enfilats a la caRE/LArena,
de lluny sonen les canREçons.
LAEls teus llavis que s’aSOLpropen,
l'univers girant amb MIforça,
i m'enlairo en un seLAgon.

En aquest SOLball REla pena al LAriu.
Flueix al SOLritme de la múREsica al caliu LA
d'un carnaSOLval REde nits d’esLAtiu.
Que l'aleSOLgria balli amb tu REla pena al LAriu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi