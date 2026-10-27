REEl dia es va llevant REsabent que hi ha molt per fer, REavui és dia gran. BaSImllar, comparLAtir, amics i SOLriures, ens trobem RE/FA#tots SOLper l’oLAcasió. RE
REEl poble engalanat, REja s'emplenen els carrers, REl'orquestra a l’envelat. I et SImveig allà al LAmig i el temps es paSOLra, vull aproRE/FA#par-me, SOLperò estic LAnerviós. RE
LAEt trauré a ballar a la SOLplaça, sota un cel fet de garRElandes, LAi tu portant aquell SOLvestit. LAAi! Que bé saps com m’aSOLgrades, treu-te la RE/FA#son de les butxaMIques, que soc tot teu aquesta LAnit.
En aquest SOLball REla pena al LAriu. Flueix al SOLritme de la múREsica al caliu LA d'un carnaSOLval REde nits d’esLAtiu. Que l'aleSOLgria balli amb tu REla pena al LAriu.
RESImLASOLRE/FA#SOLLARE
REEm crema un foc al pit REi reflexen els meus ulls REles espurnes del desig. I em SImdius: si fuLAgim ara, t’enseSOLnyo a troRE/FA#bar consSOLtel·lacions al cel. MI/SOL#LA
FA#/LA#I a recer de les esSOL/SItrelles, enfilats a la caRE/LArena, de lluny sonen les canREçons. LAEls teus llavis que s’aSOLpropen, l'univers girant amb MIforça, i m'enlairo en un seLAgon.
En aquest SOLball REla pena al LAriu. Flueix al SOLritme de la múREsica al caliu LA d'un carnaSOLval REde nits d’esLAtiu. Que l'aleSOLgria balli amb tu REla pena al LAriu.