Carpe diem (Acords)

A vegades m’agrada pensar que demà s’acaba el món

Acords Acords
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REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA
REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA

A vegades REm’agrada pensar que REsus4demà s’acaba el REmón.
REsus4I és que em fa estar REtranquil pensar REsus4que arriba l’ocàs REde la LAsus4humanitat.
SIsus4Que vivim en SImuna nau, SIsus4que no ho veus?
SImS’està enfonsant! No LAsus4hi ha temps per LAviure.
SOLPotser a REtu et pot semblar estrany, LApotser no ho REhas provat mai…

Veig REsus4les coREses diferents, amb REsus4una gran REserenitat…
REsus4Ja no cal REseguir lluitant, ja REsus4no cal pensar REmés en LAsus4supervivència.
SIsus4Notes que SImvas perdent pes SIsus4i de sobte SImet veus flotant LAsus4per enLAtre SOLfinestres!
LADescarregues REtot el cap LAi disfrutes REdel que fas.

REsus4Davant REd’aquest gran REsus4moment, reflexiones REdintre teu LAsus4i ploLAres.
REsus4Despedir-se REde tothom i REsus4reunir-te amb la REgent que més LAsus4estimes.
SIsus4Valorant què SImté valor, SIsus4important SImallò que té LAsus4més imLAportància.
SOLDespertar-se LAde bell SOLnou, REper tornar a aixecar el vol!

FA#→Cla SOLcla cla! RE→Cla cla LA→cla…
SOLALAdéu, NúSOLria, REadéu! LAAREdéu, Núria, adéu.
DeLAmà, REdemà no puc quedar!

REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA
REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA
REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA
REsus4 RE REsus4 RE LAsus4 LA LAsus4 LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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