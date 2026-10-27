MImEstaré esREperant la DOlluna, vull senREtir com canMImta el gall. Fent brasers REdel calendaLAmri, veig que els SImdies van pasMImsant.
La gran REguerra es DOprepara, ens proREmet un bon MImfinal. El tic-tac REque digui LAmmissa, afuseSImllem l’eMImternitat.
DOTenim set REd’aventures, SOLde festes, birMImres i peREtons. DOFem que el REtemps se’ns aSOLturi, per gaudir FA#cada segon. DOFem que el joc no REpari mai, deiSOLxem actuar MIml’atzar. RE DOSi és blanc o REsi és negre, SOLja ho veurem FA#demà.
DONo vull ruREtes ni maleSOLtes, fem camí MImsense penREsar, DOtinc molt clar REquins són els SOLreptes que haurem FA#de superar. DOCarpe diem, fem REhistòria, el SOLdemà, qui sap MImon va, RE DOescapem de la REmemòria, deiSOLxem enrere el FA#passat.
DOTenim set d’aREventures, de SOLfestes, birMImres i peREtons. DOFem que el temps REse’ns atuSOLri, per gaudir cada FA#segon. DOFem que el REjoc no pari mai, SOLdeixem actuMImar l’atREzar. DOSi és blanc o REsi és neSOLgre, ja ho veurem FA#demà.
DOSols el reREllotge va SOLal ritMImme del REtemps.
DOSols el reREllotge va SOLal ritMImme del REtemps.