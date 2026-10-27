MIm Estaré es RE perant la DO lluna, vull sen RE tir com can MIm ta el gall.

Fent brasers RE del calenda LAm ri, veig que els SIm dies van pas MIm sant.



La gran RE guerra es DO prepara, ens pro RE met un bon MIm final.

El tic-tac RE que digui LAm missa, afuse SIm llem l’e MIm ternitat.



DO Tenim set RE d’aventures, SOL de festes, bir MIm res i pe RE tons.

DO Fem que el RE temps se’ns a SOL turi, per gaudir FA# cada segon.

DO Fem que el joc no RE pari mai, dei SOL xem actuar MIm l’atzar. RE

DO Si és blanc o RE si és negre, SOL ja ho veurem FA# demà.



DO No vull ru RE tes ni male SOL tes, fem camí MIm sense pen RE sar,

DO tinc molt clar RE quins són els SOL reptes que haurem FA# de superar.

DO Carpe diem, fem RE història, el SOL demà, qui sap MIm on va, RE

DO escapem de la RE memòria, dei SOL xem enrere el FA# passat.



DO Tenim set d’a RE ventures, de SOL festes, bir MIm res i pe RE tons.

DO Fem que el temps RE se’ns atu SOL ri, per gaudir cada FA# segon.

DO Fem que el RE joc no pari mai, SOL deixem actu MIm ar l’at RE zar.

DO Si és blanc o RE si és ne SOL gre, ja ho veurem FA# demà.



DO Sols el re RE llotge va SOL al rit MIm me del RE temps.



DO Sols el re RE llotge va SOL al rit MIm me del RE temps.