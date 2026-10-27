Carrer de l'amargura (Acords)

Deixa València a juliol, puta vida

Acords Acords
Zoo
zoo tempestes venen del sud
zoo tempestes venen del sud
SOLm SOL♭dim SI♭ DOm RE

SOLmDeixa València a juliol, puta vida,
SOL♭dimúltim examen, primer raig de sol,
SI♭porta les mans arrapaes de fer extres,
DOmtot el dolor de la vinya als RErenyons,
SOLmcreua la pista de Silla a migdia,
SOL♭dimsona l’herència, li cau la suor,
SI♭mira l’arròs, la ribera que brilla,
DOmtira per dins: Alacant inteRErior.

SOL♭dimIx d’Alacant cara amunt la Mariola,
SI♭va i torna al poble a diari, no pot
DOmamb el lloguer i amb el curro ella REsola,
SOLmcuina el sopar de sa mare, no vol
SOL♭dimque ningú sàpia què cobra per hora.
SI♭Condescendències les justes. Amor:
DOmtot el que té pel seu fill que diu REhola
SOLmdes del seu ventre, batega el seu cor.

Però el rellotge s’aSI♭tura allà dalt,
SOL♭dimi es mesclen la locura, la mort i el REcarnaval.

SOLmI arriben festes de SOL♭dimnou,
SI♭i allò que cou ja no DOmcura, RE
SOLmi el poble sopa al carSOL♭dimrer,
SI♭al teu carrer, DOmcarrer de l’amarREgura.

SOLm SOL♭dim
SI♭Mira el paisatge sentat a la DOmplaça, RE
SOLmpenjen les llums i les flors dels balSOL♭dimcons,
SI♭no pot anar DOmal casal ni de REcaça,
SOLmi les olives li donen pa SOL♭dimpoc.
SI♭Enguany la orquestra està enfront de DOmcasa, RE
SOLmmúsica i festa, la dansa, el basSOL♭dimtó,
SI♭a estes altuDOmres, i faça el que REfaça,
SOLmja va per dins tota la procesSOL♭dimsó.

SOLmPerò el rellotge s’aSI♭tura allà dalt,
SOL♭dimi una altra criatura SI♭comença una aventura,
SOLmi el iaio sap que s’aSI♭costa el final,
SOL♭dimi es mesclen la locura, la mort i el REcarnaval.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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