SOLmDeixa València a juliol, puta vida, SOL♭dimúltim examen, primer raig de sol, SI♭porta les mans arrapaes de fer extres, DOmtot el dolor de la vinya als RErenyons, SOLmcreua la pista de Silla a migdia, SOL♭dimsona l’herència, li cau la suor, SI♭mira l’arròs, la ribera que brilla, DOmtira per dins: Alacant inteRErior.
SOL♭dimIx d’Alacant cara amunt la Mariola, SI♭va i torna al poble a diari, no pot DOmamb el lloguer i amb el curro ella REsola, SOLmcuina el sopar de sa mare, no vol SOL♭dimque ningú sàpia què cobra per hora. SI♭Condescendències les justes. Amor: DOmtot el que té pel seu fill que diu REhola SOLmdes del seu ventre, batega el seu cor.
Però el rellotge s’aSI♭tura allà dalt, SOL♭dimi es mesclen la locura, la mort i el REcarnaval.
SOLmI arriben festes de SOL♭dimnou, SI♭i allò que cou ja no DOmcura, RE SOLmi el poble sopa al carSOL♭dimrer, SI♭al teu carrer, DOmcarrer de l’amarREgura.
SOLmSOL♭dim SI♭Mira el paisatge sentat a la DOmplaça, RE SOLmpenjen les llums i les flors dels balSOL♭dimcons, SI♭no pot anar DOmal casal ni de REcaça, SOLmi les olives li donen pa SOL♭dimpoc. SI♭Enguany la orquestra està enfront de DOmcasa, RE SOLmmúsica i festa, la dansa, el basSOL♭dimtó, SI♭a estes altuDOmres, i faça el que REfaça, SOLmja va per dins tota la procesSOL♭dimsó.
SOLmPerò el rellotge s’aSI♭tura allà dalt, SOL♭dimi una altra criatura SI♭comença una aventura, SOLmi el iaio sap que s’aSI♭costa el final, SOL♭dimi es mesclen la locura, la mort i el REcarnaval.