Carta a Cuba (Acords)

Ja fa temps que et sento dir

Acords Acords
Gossos
gossos metamorfosi
gossos metamorfosi
Intro: FA SI♭→ FA x4

Ja fa SI♭temps que et sento FAdir SI♭→ DO
FAque el SI♭teu somni és lluny d'aFAquí. SI♭→ DO
FAEt seSI♭gueixen pensaFAments SI♭→ DO
FAon alSI♭gú està depriFAmit. SI♭→ DO

SI♭Buscant uFAna sortida, DOet creus alREm7gú especial,
SI♭sempre miFArant de cara al DOmar.

FA SI♭→ FA x4

Creu-me, aSI♭mic, tu ets vaFAlent, SI♭→ DO
FAs'ha de viuSI♭re pel moFAment, SI♭→ DO
FAjo contiSI♭nuo desitFAjant SI♭→ DO
FAque el món aSI♭culli els meus gerFAmans. SI♭→ DO

SI♭Buscant uFAna sortida, DOet creus alREm7gú especial,
SI♭sempre miFArant de cara al DOmar.

FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcerSI♭→ca del MaDOlecón.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcaSI♭→riño y mucDOho ron.

FA DO→ SI♭ x4
SOLm SI♭ DO

FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcerSI♭→ca del MaDOlecón.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcaSI♭→riño y mucDOho ron.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcerSI♭→ca del MaDOlecón.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcaSI♭→riño y mucDOho ron.

SOLmAra t'esSI♭cric per dir-te tot FAva bé, amic,
SOLmavui SI♭t'he sentit FAprop de mi.
SOLmVull veure aSI♭viat el dia en què FAtu i jo, amic,
SOLmtornem a SI♭estar SOLmjunts.

FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcerSI♭→ca del MaDOlecón.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcaSI♭→riño y mucDOho ron.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcerSI♭→ca del MaDOlecón.
FAOh! SI♭→Vivo en l'HaDObana
FAcaSI♭→riño y mucDOho ron.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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