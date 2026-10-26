Intro:
FA SI♭→ FA x4
Ja fa
SI♭temps que et sento FAdir SI♭→ DO FAque el SI♭teu somni és lluny d'a FAquí. SI♭→ DO FAEt se SI♭gueixen pensa FAments SI♭→ DO FAon al SI♭gú està depri FAmit. SI♭→ DO SI♭Buscant u FAna sortida, DOet creus al REm7gú especial, SI♭sempre mi FArant de cara al DOmar. FA SI♭→ FA x4
Creu-me, a
SI♭mic, tu ets va FAlent, SI♭→ DO FAs'ha de viu SI♭re pel mo FAment, SI♭→ DO FAjo conti SI♭nuo desit FAjant SI♭→ DO FAque el món a SI♭culli els meus ger FAmans. SI♭→ DO SI♭Buscant u FAna sortida, DOet creus al REm7gú especial, SI♭sempre mi FArant de cara al DOmar. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAcer SI♭→ca del Ma DOlecón. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAca SI♭→riño y muc DOho ron. FA DO→ SI♭ x4 SOLm SI♭ DO FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAcer SI♭→ca del Ma DOlecón. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAca SI♭→riño y muc DOho ron. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAcer SI♭→ca del Ma DOlecón. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAca SI♭→riño y muc DOho ron. SOLmAra t'es SI♭cric per dir-te tot FAva bé, amic, SOLmavui SI♭t'he sentit FAprop de mi. SOLmVull veure a SI♭viat el dia en què FAtu i jo, amic, SOLmtornem a SI♭estar SOLmjunts. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAcer SI♭→ca del Ma DOlecón. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAca SI♭→riño y muc DOho ron. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAcer SI♭→ca del Ma DOlecón. FAOh! SI♭→Vivo en l'Ha DObana FAca SI♭→riño y muc DOho ron.
Ja fa
Creu-me, a