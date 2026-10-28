Carta a ningú (Acords)

Ets dolça com un paisatge

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet festa major d hivern
quimi portet festa major d hivern
MI SIm

Ets MIdolça com un paiSImsatge
que REno es pot fotograMIfiar,
amb mil matisos agraSImdosos
i un REhoritzó per LAa resseMIguir.
Em van fer insenSImsible
i REde vegades semblo MIfort,
no vull dir que no tingui SImpenes,
però em són aRElienes les que LAsón del MIcor.

SIm RE MI
SIm RE LA MI
SIm RE MI
SIm RE LA MI

FA#Elegants capgirells,
maniLAobres de la ment;
uns FA#àngels que fan fregues a la LAgent. SI
FA#Somnis llibertaris,
vagaLAment agropecuaris;
desperFA#tar i llegir aquesta carta a ninLAgú. SI

MII torna el paiSImsatge,
que és REla natura que s'enMItén,
i torno a mirar-te, boSImnica,
des de molt RElluny, des de la LAconfusiMIó.
És una tristesa seSImvera,
la que REembolcalla el viatMIger,
una tristesa somiaSImdora
que em REdicta aquesta LAcarta a ninMIgú.

UuRE→SImuuh! MI
UuRE→SImuuh! LA MI
UuRE→SImuuh! MI
UuRE→SImuuh! LA MI

És una tristesa seSImvera,
la que REembolcalla el viatMIger,
una tristesa somiaSImdora
que em REdicta aquesta LAcarta a ninMIgú.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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