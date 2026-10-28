Ets MIdolça com un paiSImsatge que REno es pot fotograMIfiar, amb mil matisos agraSImdosos i un REhoritzó per LAa resseMIguir. Em van fer insenSImsible i REde vegades semblo MIfort, no vull dir que no tingui SImpenes, però em són aRElienes les que LAsón del MIcor.
SImREMI SImRELAMI SImREMI SImRELAMI
FA#Elegants capgirells, maniLAobres de la ment; uns FA#àngels que fan fregues a la LAgent. SI FA#Somnis llibertaris, vagaLAment agropecuaris; desperFA#tar i llegir aquesta carta a ninLAgú. SI
MII torna el paiSImsatge, que és REla natura que s'enMItén, i torno a mirar-te, boSImnica, des de molt RElluny, des de la LAconfusiMIó. És una tristesa seSImvera, la que REembolcalla el viatMIger, una tristesa somiaSImdora que em REdicta aquesta LAcarta a ninMIgú.
UuRE→SImuuh! MI UuRE→SImuuh! LAMI UuRE→SImuuh! MI UuRE→SImuuh! LAMI
És una tristesa seSImvera, la que REembolcalla el viatMIger, una tristesa somiaSImdora que em REdicta aquesta LAcarta a ninMIgú.