Per altres sé
SOLde tu, FAi molt poques DOvega SOLdes LAm
cau aquell
REmtel que SOLtot ho LAmfa con DOfús.
On ets? On
FAets? Per què no em MImtru DOques?
Voldria veu
REmre't SOLi parlar amb DOtu.
T'envio mis
FAsatges per o DOnes invisibles,
per camins so
FAnors que REmtu només en SOLtens.
A
DOquestes pa FAraules també DOvan insegures
dins una
FAampolla de nàu REmfrag, a mercè dels cor SOLrents. DO FAT'has oblidat de mi potser per REmsempre MImi crec que així de REmmi tam DObé m'oblido. REmNo em facis mal, torna'm aquella i FAmatge;
és l'única que jo de mi
DOestimo. FAPer quins camins entossudits t'a REmllunyes,
pobres mo
MImtius per REmals DOpenediments... REmSi tu volguessis, em FAtrobaries
on em deixares, a
DOmic, fa tant de FAtemps... REm MIm REm DO REm FA DO
cau aquell
On ets? On
Voldria veu
T'envio mis
per camins so
A
dins una
és l'única que jo de mi
pobres mo
on em deixares, a