Carta a un amic (Acords)

Per altres sé de tu, i molt poques vegades

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet anells d aigua
maria del mar bonet anells d aigua
Per altres sé SOLde tu, FAi molt poques DOvegaSOLdes LAm
cau aquell REmtel que SOLtot ho LAmfa conDOfús.
On ets? On FAets? Per què no em MImtruDOques?
Voldria veuREmre't SOLi parlar amb DOtu.

T'envio misFAsatges per oDOnes invisibles,
per camins soFAnors que REmtu només enSOLtens.
ADOquestes paFAraules també DOvan insegures
dins una FAampolla de nàuREmfrag, a mercè dels corSOLrents. DO

FAT'has oblidat de mi potser per REmsempre
MImi crec que així de REmmi tamDObé m'oblido.
REmNo em facis mal, torna'm aquella iFAmatge;
és l'única que jo de mi DOestimo.

FAPer quins camins entossudits t'aREmllunyes,
pobres moMImtius per REmals DOpenediments...
REmSi tu volguessis, em FAtrobaries
on em deixares, aDOmic, fa tant de FAtemps...

REm
MIm REm DO
REm FA DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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