Un
LAúltim embat a la deses LA#dimperada,
per espan
SImtar o afrontar
els meus fan
LAtasmes,
els meus de
MIsastres.
T’he es
LAcrit aquesta carta en forma de cançó,
pot
LA#dimser un dia t’arribi, l’escoltis potser no.
Mai
SImvaig saber expressar-me, callat i embussat,
no
FA#mvaig ser prou sin LAcer ni mai prou MIclar.
Ni amb
LAtu ni amb mi ni els altres, no em vaig saber escoltar.
De
LA#dimres no em penedeixo, va ser un temps preciós,
i et de
SImsitjo el mi REllor. FA#m LA MI FA#m MI SI/ RE#
I ara jo em
REsento fràgil cri DO#msàlide,
si vull sor
FA#mtir, ho MIhe de fer SI/ RE#sol.
I no em
SImpots ajudar
a tren
LA/ DO#car l’embolcall,
que, si ho
REfas, moriré.
Hem d’a
MIprendre a deixar a FA#mnar. MI SI/ RE#
I ara jo em
REsento fràgil cri DO#msàlide,
si vull sor
FA#mtir, ho MIhe de fer SI/ RE#sol.
I no em
SImpots ajudar
a tren
LA/ DO#car l’embolcall,
que, si ho
REfas, moriré.
Hem d’a
MIprendre a deixar a FA#mnar. MI SI/ RE#
Hem d’a
SImpren DO#mdre a deixar a REnar.
A
FA#mprendre MI/ SOL#a deixar LAa LA/ DO#nar. RE
per espan
els meus fan
els meus de
T’he es
pot
Mai
no
Ni amb
De
i et de
I ara jo em
si vull sor
I no em
a tren
que, si ho
Hem d’a
I ara jo em
si vull sor
I no em
a tren
que, si ho
Hem d’a
Hem d’a
A