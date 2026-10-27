Carta de comiat (Acords)

Un últim embat a la desesperada

Acords Acords
Sergi Carbonell
sergi carbonell crisalide
sergi carbonell crisalide
Un LAúltim embat a la desesLA#dimperada,
per espanSImtar o afrontar
els meus fanLAtasmes,
els meus deMIsastres.
T’he esLAcrit aquesta carta en forma de cançó,
potLA#dimser un dia t’arribi, l’escoltis potser no.
Mai SImvaig saber expressar-me, callat i embussat,
no FA#mvaig ser prou sinLAcer ni mai prou MIclar.
Ni amb LAtu ni amb mi ni els altres, no em vaig saber escoltar.
De LA#dimres no em penedeixo, va ser un temps preciós,
i et deSImsitjo el miREllor.

FA#m LA MI FA#m MI SI/RE#

I ara jo em REsento fràgil criDO#msàlide,
si vull sorFA#mtir, ho MIhe de fer SI/RE#sol.
I no em SImpots ajudar
a trenLA/DO#car l’embolcall,
que, si ho REfas, moriré.
Hem d’aMIprendre a deixar aFA#mnar. MI SI/RE#

I ara jo em REsento fràgil criDO#msàlide,
si vull sorFA#mtir, ho MIhe de fer SI/RE#sol.
I no em SImpots ajudar
a trenLA/DO#car l’embolcall,
que, si ho REfas, moriré.
Hem d’aMIprendre a deixar aFA#mnar. MI SI/RE#
Hem d’aSImprenDO#mdre a deixar aREnar.
AFA#mprendre MI/SOL#a deixar LAaLA/DO#nar. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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