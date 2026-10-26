Cartes de l'Orient (Acords)

A l’oest del país, a les portes del temple

Acords Acords
Blaumut
blaumut el primer arbre del bosc
blaumut el primer arbre del bosc

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE♭ FAm RE♭ FAm
MI♭ LA♭ RE♭ FAm

A RE♭l’oest del país, a les LA♭portes del temFAmple,
els RE♭diluvis de maig, la seqüènLA♭cia establerFAmta.
Tot RE♭això eren camps i comptàLA♭vem els anys de l’hiFAmvern,
com qui RE♭compta senyors amb paLA♭raigües entre la MI♭gent.

RE♭ LA♭ FAm x2

I les RE♭branques es balanceLA♭javen lligades al FAmsud,
la fiRE♭nestra, els milers de paLA♭raules per miMI♭nut.

RE♭TrobaFAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’OriMI♭ent
que deixen de FAmbanda el RE♭temps preLA♭sent.
RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de conLA♭feti esMI♭pès
que desfà l’aiFAmre i ja RE♭no hi LA♭és.

RE♭ FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ x2

RE♭El moment és absurd, però somriu, se’n va MI♭lluny,
mentre el fum de la LA♭pipa li fa plorar els FAmulls,
i segueix el camí d’un ocell des de RE♭l’ÀfriLA♭ca.
RE♭I ara compta onades per metre quaMI♭drat,
i calcula la LA♭corba i el radi del FAmmar,
un soroll passatger, una cosa tan RE♭bàsiLA♭ca.

DOm SI♭ RE♭ FAm DOm SI♭ RE♭

RE♭TrobaFAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’OriMI♭ent
que deixen de FAmbanda el RE♭temps preLA♭sent.
RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de conLA♭feti esMI♭pès
que desfà l’aiFAmre i ja RE♭no hi LA♭és.
RE♭TrobaFAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’OriMI♭ent
que deixen de FAmbanda el RE♭temps preLA♭sent.
RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de conLA♭feti esMI♭pès
que desfà l’aiFAmre i ja RE♭no hi LA♭és.

RE♭ FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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