La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE♭ FAm RE♭ FAm MI♭ LA♭ RE♭ FAm
A
RE♭l’oest del país, a les LA♭portes del tem FAmple,
els
RE♭diluvis de maig, la seqüèn LA♭cia establer FAmta.
Tot
RE♭això eren camps i comptà LA♭vem els anys de l’hi FAmvern,
com qui
RE♭compta senyors amb pa LA♭raigües entre la MI♭gent. RE♭ LA♭ FAm x2
I les
RE♭branques es balance LA♭javen lligades al FAmsud,
la fi
RE♭nestra, els milers de pa LA♭raules per mi MI♭nut. RE♭Troba FAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’Ori MI♭ent
que deixen de
FAmbanda el RE♭temps pre LA♭sent. RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de con LA♭feti es MI♭pès
que desfà l’ai
FAmre i ja RE♭no hi LA♭és. RE♭ FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ x2 RE♭El moment és absurd, però somriu, se’n va MI♭lluny,
mentre el fum de la
LA♭pipa li fa plorar els FAmulls,
i segueix el camí d’un ocell des de
RE♭l’Àfri LA♭ca. RE♭I ara compta onades per metre qua MI♭drat,
i calcula la
LA♭corba i el radi del FAmmar,
un soroll passatger, una cosa tan
RE♭bàsi LA♭ca. DOm SI♭ RE♭ FAm DOm SI♭ RE♭ RE♭Troba FAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’Ori MI♭ent
que deixen de
FAmbanda el RE♭temps pre LA♭sent. RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de con LA♭feti es MI♭pès
que desfà l’ai
FAmre i ja RE♭no hi LA♭és. RE♭Troba FAmdors, barques, RE♭cartes LA♭de l’Ori MI♭ent
que deixen de
FAmbanda el RE♭temps pre LA♭sent. RE♭I, des FAmdel nord, núvols RE♭de con LA♭feti es MI♭pès
que desfà l’ai
FAmre i ja RE♭no hi LA♭és. RE♭ FAm RE♭ LA♭ MI♭ FAm RE♭ LA♭ x2
A
els
Tot
com qui
I les
la fi
que deixen de
que desfà l’ai
mentre el fum de la
i segueix el camí d’un ocell des de
i calcula la
un soroll passatger, una cosa tan
que deixen de
que desfà l’ai
que deixen de
que desfà l’ai