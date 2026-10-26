Casa meva (Acords)

Un dia de setembre, mentre torna a la rutina, ho puc entendre

Acords Acords
Els Catarres
els catarres paracaigudistes
els catarres paracaigudistes
LA

Un dia de setembre, mentre torna a la rutina, ho puc enSImtendre
que t'esMItimo més del que és possible.
LAMarxes a la feina i jo encara entre les mantes,
pregunSImtant-me si aiMIxò podrà durar per sempre.

FA#mAixí feMI/SOL#liços amb tan REpoc,
FA#msi noMI/SOL#més ho tenim REtot.

LACasa meva és aDO#mllà on ets REtu,
LApàtria viva del meu DO#mcor perREdut.
MINo en tenim prou sols d'estar vius:
MI7volem raons, volem motius per SIm7viure,
DO#mi tu ets REel meu moLAtiu.
LA

LALa ciutat té pressa i el món no coneix la calma,
però noSImsaltres hem aMIprès a viure a càmera lenta
LAi a trobar esquerdes en les vides quotidianes
que ens aSImmaguen MIun avui ple de miracles.

FA#mQuan per DO#mfi hem trobat un RE→SImlloc
on FA#mno hi arMI/SOL#riba mai la REpor. MI

LACasa meva és aDO#mllà on ets REtu,
LApàtria viva del meu DO#mcor perREdut.
MINo en tenim prou sols d'estar vius:
MI7volem raons, volem motius per SIm7viure,
DO#mi tu ets REel meu moFA#mtiu.

FA#m MI/SOL# DO#m RE SIm LA MI x4
FA#m MI/SOL# DO#m RE SIm LA RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi