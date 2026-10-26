Guardo una foto de tots
MImdos SOLa l'estació de Casa REblanca,
units per aquell cop de
MImsort SOLdels passatgers a la de REriva.
I van venir les nits en
MImblanc, SOLfum de maria i te de REmenta,
quan despertava la ciu
MImtat, SOLel sol portava el teu co REmiat.
Potser en un
SOLaltre lloc, MImpotser en una REaltra vida,
invocaré
SOLel teu nom, MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un
SOLaltre cos MImocuparà REel teu lloc
i buscaré
SOLen l'amor MImla nostra sin REcronia. MIm SOL RE x2
Dos mil quilòmetres al
MImsud, SOLtu i jo en un cotxe dels vui REtanta,
la mitja lluna al da
MImmunt SOLi el vell desert que ens abra REçava.
Feies ballar la teva
MImveu SOLentre els acords d'una gui REtarra.
I vam voler guardar el mo
MImment, SOLper si demà ja érem uns REaltres.
Potser en un
SOLaltre lloc, MImpotser en una REaltra vida,
invocaré
SOLel teu nom, MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un
SOLaltre cos MImocuparà REel teu lloc
i buscaré
SOLen l'amor MImla nostra sin REcronia. MIm SOL RE x2 MImEts l'horit SOLzó, un fil d'ar REgent on neix el LAcel, MImi em fas SOLsentir l'especta REdor del lloc més LAbell. MImUn tremo SOLlor, que va crei RExent sota la LApell, MImquan cau la SOLnit i es fa més REfort i més cru LAel.
Potser en un
SOLaltre lloc, MImpotser en una REaltra vida,
invocaré
SOLel teu nom, MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un
SOLaltre cos MImocuparà REel teu lloc
i buscaré
SOLen l'amor MImla nostra sin REcronia.
units per aquell cop de
I van venir les nits en
quan despertava la ciu
Potser en un
invocaré
Però avui un
i buscaré
Dos mil quilòmetres al
la mitja lluna al da
Feies ballar la teva
I vam voler guardar el mo
Potser en un
invocaré
Però avui un
i buscaré
Potser en un
invocaré
Però avui un
i buscaré