Casablanca (Acords)

Guardo una foto de tots dos

Acords Acords
Els Catarres
els catarres tots els meus principis
els catarres tots els meus principis
Guardo una foto de tots MImdos
SOLa l'estació de CasaREblanca,
units per aquell cop de MImsort
SOLdels passatgers a la deREriva.

I van venir les nits en MImblanc,
SOLfum de maria i te de REmenta,
quan despertava la ciuMImtat,
SOLel sol portava el teu coREmiat.

Potser en un SOLaltre lloc,
MImpotser en una REaltra vida,
invocaré SOLel teu nom,
MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un SOLaltre cos
MImocuparà REel teu lloc
i buscaré SOLen l'amor
MImla nostra sinREcronia.

MIm SOL RE x2

Dos mil quilòmetres al MImsud,
SOLtu i jo en un cotxe dels vuiREtanta,
la mitja lluna al daMImmunt
SOLi el vell desert que ens abraREçava.

Feies ballar la teva MImveu
SOLentre els acords d'una guiREtarra.
I vam voler guardar el moMImment,
SOLper si demà ja érem uns REaltres.

Potser en un SOLaltre lloc,
MImpotser en una REaltra vida,
invocaré SOLel teu nom,
MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un SOLaltre cos
MImocuparà REel teu lloc
i buscaré SOLen l'amor
MImla nostra sinREcronia.

MIm SOL RE x2

MImEts l'horitSOLzó, un fil d'arREgent on neix el LAcel,
MImi em fas SOLsentir l'espectaREdor del lloc més LAbell.
MImUn tremoSOLlor, que va creiRExent sota la LApell,
MImquan cau la SOLnit i es fa més REfort i més cruLAel.

Potser en un SOLaltre lloc,
MImpotser en una REaltra vida,
invocaré SOLel teu nom,
MIminvocaré REaquells dies.
Però avui un SOLaltre cos
MImocuparà REel teu lloc
i buscaré SOLen l'amor
MImla nostra sinREcronia.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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