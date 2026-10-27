Cassalla Paradise (Acords)

Cassalla Paradise

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cauDOre. RE SOL
Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
plouen canonaDOdes. RE SOL

MImNit a ValènREcia,
els LAmproscrits han deixat les cases buides.
MImPortes oberREtes, a la tauLAmleta m'he deixat les cabòries.
Xiqueta, toMImnight a rebenREtar.
Hem eixit de les LAmcoves i hem tancat el forat, baby,
MImno em faces molt de REcas,
LAmhe eixit de bon humor i tinc un pòquer entre REmans.

Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cauDOre. RE SOL
Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
plouen canonaDOdes. RE SOL

MImNit a VaRElència,
els murs LAmdiuen el que els diaris callen.
MImTu tens els ulls REcremant
i jo tinc LAmganes de cantar-te a l'orella:
xiqueta, MImtonight a rebenREtar,
València està LAmpodrint-se i jo em podrisc amb ella,
MImbaby, no em faces molt de REcas,
he eixit de bon LAmhumor i tinc un pòquer entre REmans.

Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cauDOre. RE SOL
Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
plouen canonaDOdes. RE SOL

MIm RE LAm

MImI com vols que vaREja el meu cap
si açò és LAmel paradise,
sempre in the MImnight?
I com vols que REvaja el meu cap
si vaig LAmcom un gos darrere dels teus ossos?
Si vaig LAmcom un gos darrere dels teus ossos.

BemMImvindos ao mundo do miuREdo mais louco,
LAmcurta é menssagem do que vos entra aos poucos,
anMImtes de continuar, cierra el REpunho que volto,
LAmGossa Sorda chamou e aqui estamos nosotros
é MImdesREta vez,
LAmque peço, agradeço, a ovaçao de qual sucesso,
venMImho provocar sensaçoes REé regresso,
LAmsem estilar de campeoes mostramos o progresso
muiMImto bem meu; muito bem naREo me queixo,
LAmbrinca brinca, tudo perfeito,
ArMImnau, Julio, irmao, Yaman, REsatisfeitos
LAmdesde Gandia reggae represento,
noiMImtes de praia e cazalla, um REsentimento.

MImI com vols que REvaja el meu cap
si açò és LAmel paradise,
sempre in the MImnight?
I com vols que REvaja el meu cap
si açò és LAmel paradise?

Cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
cassalla ParadiSOLse, DO RE SOL
cassalla ParadiSOLse. DO RE SOL

Já por costume, DO RE SOL
litros de garrafas que al final se consumen, DO RE SOL
oye nuestra rabia, a luta é devagar, DO RE SOL
grito ao ceu até que caia. DO RE SOL
Eh! Vull la meua gent preparada, així que 1,2,3 bailla DO RE SOL
solo la peña del Este sobrevia a la cazalla, DO RE SOL
quiero gargantas fuertes listas para la batalla DO RE SOL
¿hay alguien ahí? DO RE SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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