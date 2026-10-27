Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cau
DOre. RE SOL
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
plouen canona
DOdes. RE SOL MImNit a Valèn REcia,
els
LAmproscrits han deixat les cases buides. MImPortes ober REtes, a la tau LAmleta m'he deixat les cabòries.
Xiqueta, to
MImnight a reben REtar.
Hem eixit de les
LAmcoves i hem tancat el forat, baby, MImno em faces molt de REcas, LAmhe eixit de bon humor i tinc un pòquer entre REmans.
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cau
DOre. RE SOL
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
plouen canona
DOdes. RE SOL MImNit a Va RElència,
els murs
LAmdiuen el que els diaris callen. MImTu tens els ulls REcremant
i jo tinc
LAmganes de cantar-te a l'orella:
xiqueta,
MImtonight a reben REtar,
València està
LAmpodrint-se i jo em podrisc amb ella, MImbaby, no em faces molt de REcas,
he eixit de bon
LAmhumor i tinc un pòquer entre REmans.
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
vaig a deixar-me cau
DOre. RE SOL
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
plouen canona
DOdes. RE SOL MIm RE LAm MImI com vols que va REja el meu cap
si açò és
LAmel paradise,
sempre in the
MImnight?
I com vols que
REvaja el meu cap
si vaig
LAmcom un gos darrere dels teus ossos?
Si vaig
LAmcom un gos darrere dels teus ossos.
Bem
MImvindos ao mundo do miu REdo mais louco, LAmcurta é menssagem do que vos entra aos poucos,
an
MImtes de continuar, cierra el REpunho que volto, LAmGossa Sorda chamou e aqui estamos nosotros
é
MImdes REta vez, LAmque peço, agradeço, a ovaçao de qual sucesso,
ven
MImho provocar sensaçoes REé regresso, LAmsem estilar de campeoes mostramos o progresso
mui
MImto bem meu; muito bem na REo me queixo, LAmbrinca brinca, tudo perfeito,
Ar
MImnau, Julio, irmao, Yaman, REsatisfeitos LAmdesde Gandia reggae represento,
noi
MImtes de praia e cazalla, um REsentimento. MImI com vols que REvaja el meu cap
si açò és
LAmel paradise,
sempre in the
MImnight?
I com vols que
REvaja el meu cap
si açò és
LAmel paradise?
Cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
cassalla Paradi
SOLse, DO RE SOL
cassalla Paradi
SOLse. DO RE SOL
Já por costume,
DO RE SOL
litros de garrafas que al final se consumen,
DO RE SOL
oye nuestra rabia, a luta é devagar,
DO RE SOL
grito ao ceu até que caia.
DO RE SOL
Eh! Vull la meua gent preparada, així que 1,2,3 bailla
DO RE SOL
solo la peña del Este sobrevia a la cazalla,
DO RE SOL
quiero gargantas fuertes listas para la batalla
DO RE SOL
¿hay alguien ahí?
DO RE SOL
vaig a deixar-me cau
Cassalla Paradi
plouen canona
els
Xiqueta, to
Hem eixit de les
Cassalla Paradi
vaig a deixar-me cau
Cassalla Paradi
plouen canona
els murs
i jo tinc
xiqueta,
València està
he eixit de bon
Cassalla Paradi
vaig a deixar-me cau
Cassalla Paradi
plouen canona
si açò és
sempre in the
I com vols que
si vaig
Si vaig
Bem
an
é
ven
mui
Ar
noi
si açò és
sempre in the
I com vols que
si açò és
Cassalla Paradi
cassalla Paradi
cassalla Paradi
cassalla Paradi
Já por costume,
litros de garrafas que al final se consumen,
oye nuestra rabia, a luta é devagar,
grito ao ceu até que caia.
Eh! Vull la meua gent preparada, així que 1,2,3 bailla
solo la peña del Este sobrevia a la cazalla,
quiero gargantas fuertes listas para la batalla
¿hay alguien ahí?