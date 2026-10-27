REJa fa temps que m'estiren dels SImmeus turmells, que m'obliguen a FA#mcaminar, caminar per les alçades.
REI ja no sé com somriure i com SImparlar bé. No m'agrada anar FA#mpentinat, que el meu crit l'ofegui una corbata.
SOLNo hi veig sentit: tots deSImcidits a caminar sols i canSOLsats per desnivells tan pronunLAciats. Tot cau i es trenca, no hi seSOLré.
On tot es mor, on tot es SImven, on s'empaqueten sentiLAments. El preu que penja dels teus peus és el buit que tinc dins SImmeu.
SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran? SImCastells de SOLsorra enderroREcats. SImPer què em fan SOLser el que odio REtant? LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.
SImSOLMI
REEstic caient, cada dia fa SImmés pendent. Me'n recordo quan tot FA#mera gran i els matins omplint-me el pit de ganes.
REDepriment, quan el blau es va torSImnar grisenc, quan els mites van ser FA#mrealitats i les vides firmes finançades.
SOLNo hi veig sentit: tots deSImcidits a ser manats per l'ambiSOLció de tenir més que els teus comLApanys. Veig una merda al teu cerSOLvell.
Res del que em diguin serà SImcert. No em faré gran, em faré LAvell, un vell que faci grans casSImtells, un nen feliç i eLAtern.
SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran? SImCastells de SOLsorra enderroREcats. SImPer què em fan SOLser el que odio REtant? LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.
SImSOLMI x2
SOLBen avall em veuran aquells comREpanys d'escola, i ara rates. SOLAquest tratge no et fa més humà. Soc feSImliç i el que tinc és a LAtu i a una guiSImtarSOLra. RE
SImSOLRE x2 LA
SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran? SImCastells de SOLsorra enderroREcats. SImPer què em fan SOLser el que odio REtant? LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar. LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.