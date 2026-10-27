Castells de sorra (Acords)

Ja fa temps

Acords Acords
Crim
crim crim
crim crim
RE SIm FA#m SOL x2

REJa fa temps
que m'estiren dels SImmeus turmells,
que m'obliguen a FA#mcaminar, caminar per les alçades.

REI ja no sé
com somriure i com SImparlar bé.
No m'agrada anar FA#mpentinat, que el meu crit l'ofegui una corbata.

SOLNo hi veig sentit:
tots deSImcidits a caminar
sols i canSOLsats per desnivells
tan pronunLAciats. Tot cau i es trenca,
no hi seSOLré.

On tot es mor, on tot es SImven,
on s'empaqueten sentiLAments.
El preu que penja dels teus peus és el buit que tinc dins SImmeu.

SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran?
SImCastells de SOLsorra enderroREcats.
SImPer què em fan SOLser el que odio REtant?
LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.

SIm SOL MI

REEstic caient,
cada dia fa SImmés pendent.
Me'n recordo quan tot FA#mera gran i els matins omplint-me el pit de ganes.

REDepriment,
quan el blau es va torSImnar grisenc,
quan els mites van ser FA#mrealitats i les vides firmes finançades.

SOLNo hi veig sentit:
tots deSImcidits a ser manats
per l'ambiSOLció de tenir més
que els teus comLApanys. Veig una merda
al teu cerSOLvell.

Res del que em diguin serà SImcert.
No em faré gran, em faré LAvell,
un vell que faci grans casSImtells,
un nen feliç i eLAtern.

SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran?
SImCastells de SOLsorra enderroREcats.
SImPer què em fan SOLser el que odio REtant?
LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.

SIm SOL MI x2

SOLBen avall em veuran aquells
comREpanys d'escola, i ara rates.
SOLAquest tratge no et fa més humà.
Soc feSImliç i el que tinc és a LAtu
i a una guiSImtarSOLra. RE

SIm SOL RE x2
LA

SImPer què coSOLllons m'he de fer REgran?
SImCastells de SOLsorra enderroREcats.
SImPer què em fan SOLser el que odio REtant?
LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.
LARecordo aquells castells engolits per les ones del mar.

SIm SOL MI RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi