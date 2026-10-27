LA MI LA MI LA SI MI x2
Cata MIcric, cata crac, cata cric, cata crac!
El caSIvall fa saltets i beMIlluga el cap.
Cata MIcric, cata crac, cata cric, cata crac!
Menja SIherba amb forquilla i MIplat.
LA MI LA MI LA SI MI x2
Cata MIcric, cata crec, cata cric, cata crec!
El caSIvall fa saltets i no MIporta barret.
Cata MIcric, cata crec, cata cric, cata crec!
Porta SIguants i així no té mai MIfred.
LA MI LA MI LA SI MI x2
Cata MIcric, cata cric, cata cric, cata cric!
El SIcavall fa saltets, un de MIgran i un de petit.
Cata MIcric, cata cric, cata cric, cata cric!
Quan té SIson es fica dins d’un MIllit.
LA MI LA MI LA SI MI x2
Cata MIcric, cata croc, cata cric, cata croc!
El SIcavall fa saltets i caMImina poc a poc.
Cata MIcric, cata croc, cata cric, cata croc!
Ha fiSIcat el peu a dins d’un MIpot.
LA MI LA MI LA SI MI x2
Cata MIcric, cata cruc, cata cric, cata cruc!
El caSIvall fa saltets tant si MIentra com si surt.
Cata MIcric, cata cruc, cata cric, cata cruc!
El miSIllor amic que té és un MIruc.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.