SOLm Cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society.



SOLm La brisca, la DOm mona i el SOLm mentider,

la gilda no és DOm basca, és de Can Vallès,

SOLm la vida el DOm final és un SOLm panellet,

caca DOm olat calent.



La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm

La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm



SOLm Cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society.



Dei SOLm xar DOm di SOLm ners? DOm

No SOLm pas, DOm no SOLm pas. DOm

Si SOLm plou, DOm que SOLm dem? DOm

No SOLm pas, DOm no SOLm pas. DOm

3 SOLm i 3, DOm set? SOLm DOm

No SOLm pas, DOm no SOLm pas. DOm

Està SOLm prou DOm ca SOLm lent. DOm



La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm

La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm



MI♭maj7 I tu, què prefereixes, ganivet o navalla,

SOLm espardenya o sandàlia, ser Guardiola o Miró?

MI♭maj7 I tu, què prefereixes, ganivet o navalla,

SOLm espardenya o sandàlia, amb o sense mitjons?



SOLm Cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society,

SOLm cata DOm lan, SOLm cata DOm lan, catalan, catalan society.



La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm

La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm

La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm

La Moreneta és SOLm sexi, DOm el burro és ca SOLm talà. DOm

Quedem a un quart de dot SOLm ze DOm i no a les onze SOLm i quart. DOm