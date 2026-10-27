Catalan Society (Acords)

Catalan, catalan, catalan, catalan society

Acords Acords
Mama Dousha
mama dousha la criolla
mama dousha la criolla
SOLmCataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society.

SOLmLa brisca, la DOmmona i el SOLmmentider,
la gilda no és DOmbasca, és de Can Vallès,
SOLmla vida el DOmfinal és un SOLmpanellet,
cacaDOmolat calent.

La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm

SOLmCataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society.

DeiSOLmxar DOmdiSOLmners? DOm
No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm
Si SOLmplou, DOmqueSOLmdem? DOm
No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm
3 SOLmi 3, DOmset? SOLm DOm
No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm
Està SOLmprou DOmcaSOLmlent. DOm

La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm

MI♭maj7I tu, què prefereixes, ganivet o navalla,
SOLmespardenya o sandàlia, ser Guardiola o Miró?
MI♭maj7I tu, què prefereixes, ganivet o navalla,
SOLmespardenya o sandàlia, amb o sense mitjons?

SOLmCataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society,
SOLmcataDOmlan, SOLmcataDOmlan, catalan, catalan society.

La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm
Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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