SOLmLa brisca, la DOmmona i el SOLmmentider, la gilda no és DOmbasca, és de Can Vallès, SOLmla vida el DOmfinal és un SOLmpanellet, cacaDOmolat calent.
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
DeiSOLmxar DOmdiSOLmners? DOm No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm Si SOLmplou, DOmqueSOLmdem? DOm No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm 3 SOLmi 3, DOmset? SOLmDOm No SOLmpas, DOmno SOLmpas. DOm Està SOLmprou DOmcaSOLmlent. DOm
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm
MI♭maj7I tu, què prefereixes, ganivet o navalla, SOLmespardenya o sandàlia, ser Guardiola o Miró? MI♭maj7I tu, què prefereixes, ganivet o navalla, SOLmespardenya o sandàlia, amb o sense mitjons?
La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm La Moreneta és SOLmsexi, DOmel burro és caSOLmtalà. DOm Quedem a un quart de dotSOLmze DOmi no a les onze SOLmi quart. DOm