Catalunya en miniatura (Acords)

Els dies van passant

Acords Acords
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red perill catalunya en miniatura
red perill catalunya en miniatura
REmEls dies van passant
DOi REmla DOciutat està adormida.
REmLa vida em va atropellant,
DOen REmsiDOlenci em quedo afligit.

REmNo tinc cançons, massa opinions
DOreREmboten DOdins la closca.
REmEm desmaio a la Fageda
DOi REmningú DOno se m'acosta.

REmI no DOés SI♭aiLAxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SOLmaixí LAcom jo vull morir.

SI♭ REm SI♭ REm
REmL'endemà, el dia després,
DOsenREmtiríDOem com una eufòria
REmque poc a poc s'aniria evaporant
DOi REmes faDOria boira.

REmTota la gent, els referents
DOcauREmrien DOcom a mosques.
REmEl paradís prometia,
DOpeREmrò un DOcop a dins som a les fosques.

REmI no DOés SI♭aiDOxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SI♭aiLAxí com jo vull morir.
REmI no DOés SI♭aiDOxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SOLmaixí LAcom volem morir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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