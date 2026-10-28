REmEls dies van passant
DOi REmla DOciutat està adormida.
REmLa vida em va atropellant,
DOen REmsiDOlenci em quedo afligit.
REmNo tinc cançons, massa opinions
DOreREmboten DOdins la closca.
REmEm desmaio a la Fageda
DOi REmningú DOno se m'acosta.
REmI no DOés SI♭aiLAxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SOLmaixí LAcom jo vull morir.
SI♭ REm SI♭ REm
REmL'endemà, el dia després,
DOsenREmtiríDOem com una eufòria
REmque poc a poc s'aniria evaporant
DOi REmes faDOria boira.
REmTota la gent, els referents
DOcauREmrien DOcom a mosques.
REmEl paradís prometia,
DOpeREmrò un DOcop a dins som a les fosques.
REmI no DOés SI♭aiDOxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SI♭aiLAxí com jo vull morir.
REmI no DOés SI♭aiDOxí com m'agrada a mi
REmi no DOés SOLmaixí LAcom volem morir.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.