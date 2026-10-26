MImCau el pes MIsus4del temps MImque em fa esclau, SOLcau, un pany tancat sense MImclau.
MIAltre SImcop REcap un aSImbisme DO#mqueSImm'aLAmtrau, LAm7a poc SIma poc REva perSImdent combusREtible MImla REmeDOva nau... RE SIm...Fins SOLque cau.
SOLLa pluja cau MImsoDOadd9bre muSOLllat. REEl meu MIm7somrís DOadd9s'eixuga. SOLI, enlluerMImnat per SImun cel LA→MImblau, DO REt'aiLAmxeques i caus.
SOLCau la sort, capgira els meus MImdaus; MIsus4SI SOLcau, i em va ensorrant dins un MImcau.
MICau la SImnit i se m'empassa l'espeLAmrit LAsus4 LAm7i entre SImels dits veig com s'escola tota MImla REmeDOva REpau... SOL...Fins que em cau.
SOLLa pluja cau MImsoDOadd9bre muSOLllat. REEl meu MIm7somrís DOadd9s'eixuga SOLi, enlluerMImnat per SImun cel LA→MImblau, DO REl'aiLAmxeques i cau. LACap un LAmabisme LAm7que m'atrau, SIma poc a poc va perdent combusMImtible REla DOmeRE→LAmva REnau...
FA#m...Fins MImque cau. RE
SOLLa pluja cau MImsoDOadd9bre muSOLllat. REEl meu MIm7somrís DOadd9s'eixuga SOLi, enlluerMImnat per SImun cel LA→MImblau, DO REl'aiLAmxeques i cau.
MImCau el pes MIsus4del temps MImque em fa esclau, SOLcau, un pany tancat sense MImclau.
La vida em SOLplou REsobre mullat. MImLa graDOadd9vetat no SOLajuda. MImI, enlluerDOadd9nat per LAun MIsus4cel blau, DO REadd9t'aixeLAmques i caaauuus!