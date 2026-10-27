Cau (Acords)

Cau el dia, cau la nit, cau i és l’hora de dormir

Acords Acords
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lexu s la vida perfecta
lexu s la vida perfecta

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

REmCau el dia, cau la DOnit, cau i és l’hora de dormir.
LA#Cau i cau i tu no estàs amb DOmi.

REm DO LA# DO

REmCau la boira a la ciuDOtat, els carrers ja s’han buidat,
LA#ara tinc el cap clar per penFA→DOsar
REmque ens perdem per l’infinit DOd’un cel que ningú no ha vist
LA#i no ens agafem al que teFA→DOnim.

REmCau, tot el que puja, LAmcau, absurda graveSOLmtat que cau,
no ens LA#→deixa ni un sosDO→pir per escaREmpar.
Tot, tard o d’hora, LAmcau, ningú no ho pot eviSOLmtar.
I cau. PotLA#→ser és millor que DOpensis
que no imREmporta que DOtinguis més o menys.
Això no imSOLporta per LA#→res, DO
que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents.
Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.

DO LA# DO

REmCau i és l’hora de penDOsar en tot el que va passant,
LA#cau i cau i ja no tornaFA→rà. DO
REmCau i és l’hora de senDOtir, fer intens tot el que vius,
LA#perdre el control del teu desFA→tí. DO

REmCau, tot el que puja, LAmcau, absurda graveSOLmtat que cau,
no ens LA#→deixa ni un sosDO→pir per escaREmpar.
Tot, tard o d’hora, LAmcau, ningú no ho pot eviSOLmtar.
I cau. PotLA#→ser és millor que DOpensis
que no imREmporta que DOtinguis més o menys.
Això no imSOLporta per LA#→res, DO
que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents.
Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.

DO LA# DO

Que no imREmporta que DOtinguis més o menys.
Això no imSOLporta per LA#→res, DO
que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents.
Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.

REmCau el dia, cau la DOnit, cau i és l’hora de dormir.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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