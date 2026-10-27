La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
REmCau el dia, cau la DOnit, cau i és l’hora de dormir. LA#Cau i cau i tu no estàs amb DOmi.
REmDOLA#DO
REmCau la boira a la ciuDOtat, els carrers ja s’han buidat, LA#ara tinc el cap clar per penFA→DOsar REmque ens perdem per l’infinit DOd’un cel que ningú no ha vist LA#i no ens agafem al que teFA→DOnim.
REmCau, tot el que puja, LAmcau, absurda graveSOLmtat que cau, no ens LA#→deixa ni un sosDO→pir per escaREmpar. Tot, tard o d’hora, LAmcau, ningú no ho pot eviSOLmtar. I cau. PotLA#→ser és millor que DOpensis que no imREmporta que DOtinguis més o menys. Això no imSOLporta per LA#→res, DO que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents. Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.
DOLA#DO
REmCau i és l’hora de penDOsar en tot el que va passant, LA#cau i cau i ja no tornaFA→rà. DO REmCau i és l’hora de senDOtir, fer intens tot el que vius, LA#perdre el control del teu desFA→tí. DO
REmCau, tot el que puja, LAmcau, absurda graveSOLmtat que cau, no ens LA#→deixa ni un sosDO→pir per escaREmpar. Tot, tard o d’hora, LAmcau, ningú no ho pot eviSOLmtar. I cau. PotLA#→ser és millor que DOpensis que no imREmporta que DOtinguis més o menys. Això no imSOLporta per LA#→res, DO que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents. Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.
DOLA#DO
Que no imREmporta que DOtinguis més o menys. Això no imSOLporta per LA#→res, DO que no imREmporta: ni DOtu ni jo no serem tan transcenLA#dents. Fes teu cada moDOment, no dura eternaREmment.
REmCau el dia, cau la DOnit, cau i és l’hora de dormir.