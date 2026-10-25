Cau el sol (Acords)

Cau el sol, serè i trist

Acords Acords
Sopa de Cabra
SOLCau el FA#msol, seSImrè i MImtrist,
REsortiDOrà de nou i em LAmtrobaràs aREquí.
SOLCau el FA#mson, l'eSImtern MImcrim,
DOtots els trens que SOLja has perdut
s'aLAmllunyen en la MImnit.

SOLJa no et vull senREtir plorar
per tots els DOdies que se'n SOLvan.
RENo seré per DOsempre fort,
però jo ho inMImtento ara,
vull DOser-ho ara, ser REfort com el MImmaaaDOar!
MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! SOL RE

SOLCau el FA#msol, seSImrè i MImviu,
REnaixeDOrà de nou i em LAmtrobareu aREquí.
SOLCau el FA#mdol, l'eSImtern MImcrim,
DOcel rogent, demà SOLpluja o vent;
aLAmvui estem tots MImvius.

SOLJa no em queden REmés raons
per expliDOcar el que fem al SOLmón.
RENomés sé que hem DOde ser forts,
però m'és diMImfícil ara
DOfer-ho ara, REfondre'ns amb el MImmaaaDOar!
MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! SOL RE

MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! SOL RE

SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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