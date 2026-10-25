SOLCau el FA#msol, seSImrè i MImtrist, REsortiDOrà de nou i em LAmtrobaràs aREquí. SOLCau el FA#mson, l'eSImtern MImcrim, DOtots els trens que SOLja has perdut s'aLAmllunyen en la MImnit.
SOLJa no et vull senREtir plorar per tots els DOdies que se'n SOLvan. RENo seré per DOsempre fort, però jo ho inMImtento ara, vull DOser-ho ara, ser REfort com el MImmaaaDOar! MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! SOLRE
SOLCau el FA#msol, seSImrè i MImviu, REnaixeDOrà de nou i em LAmtrobareu aREquí. SOLCau el FA#mdol, l'eSImtern MImcrim, DOcel rogent, demà SOLpluja o vent; aLAmvui estem tots MImvius.
SOLJa no em queden REmés raons per expliDOcar el que fem al SOLmón. RENomés sé que hem DOde ser forts, però m'és diMImfícil ara DOfer-ho ara, REfondre'ns amb el MImmaaaDOar! MImMaaaDOar! MImMaaaDOar! SOLRE