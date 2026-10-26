Caure no feia mal (Acords)

No em deixis caure

Acords Acords
Joan Dausà
joan dausa ara som gegants
joan dausa ara som gegants

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

REm DO SI♭ x2

REmNo em deixis caure
DOsi se m'emboira la miSI♭rada.
REmPorta'm a casa,
DOdeixa que dormi sota SI♭l'arbre.

REmTorna'm al lloc
DOon la vida bateSI♭gava
i caure no feia REmmal. DO SI♭
I caure no feia REmmal. DO SI♭

I quan bufava vent de FAnord,
m'enfilava entre les DObranques,
de dalt de REmtot
veia el llac que el fred glaSI♭çava.
I em descordava els boFAtons,
de l'abric en feia DOales,
i omplia els pulREmmons
d'aiSI♭re.

I deixava caure el FAcos
i voDOlava,
almenys per uns seREmgons
voSI♭lava,
i deixava caure el FAcos
i voDOlava,
i si no ho feia, tant se REmval, SI♭
caure no feia REmmal.

REm DO SI♭ x2

REmAvisa l'àvia,
DOm'he fet sang aquí a la SI♭cama.
REmEntrem a casa,
DOque t'ho netejo sota SI♭l'aigua.

Ara un peREmtó, DO SI♭
d'aquells que tot ho curaREmven DO SI♭
quan caure no feia REmmal. DO SI♭
Quan caure no feia REmmal. DO SI♭

I quan bufava vent de FAnord,
m'enfilava entre les DObranques,
de dalt de REmtot
veia el llac que el fred glaSI♭çava.
I em descordava els boFAtons,
de l'abric en feia DOales,
i omplia els pulREmmons
d'aiSI♭re.

I deixava caure el FAcos
i voDOlava,
almenys per uns seREmgons
voSI♭lava,
i deixava caure el FAcos
i voDOlava,
i si no ho feia, tant se REmval. SI♭
I deixava caure el FAcos
i voDOlava,
almenys per uns seREmgons
voSI♭lava,
i deixava caure el FAcos
i voDOlava,
i si no ho feia, tant se REmval. SI♭

I deixava caure el FAcos. DO REm SI♭
I deixava caure el FAcos. DO REm SI♭
Caure no feia REmmal.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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