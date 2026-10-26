La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
i caure no feia
I caure no feia
I quan bufava vent de
m'enfilava entre les
de dalt de
veia el llac que el fred gla
I em descordava els bo
de l'abric en feia
i omplia els pul
d'ai
I deixava caure el
i vo
almenys per uns se
vo
i deixava caure el
i vo
i si no ho feia, tant se
caure no feia
Ara un pe
d'aquells que tot ho cura
quan caure no feia
Quan caure no feia
I quan bufava vent de
m'enfilava entre les
de dalt de
veia el llac que el fred gla
I em descordava els bo
de l'abric en feia
i omplia els pul
d'ai
I deixava caure el
i vo
almenys per uns se
vo
i deixava caure el
i vo
i si no ho feia, tant se
I deixava caure el
i vo
almenys per uns se
vo
i deixava caure el
i vo
i si no ho feia, tant se
I deixava caure el
I deixava caure el
Caure no feia