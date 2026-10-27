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Sempre hem SOLsegut una casa de puMImtes. Tres-cents anys SOLde xulos, garrot i renúnciMImes. Sempre oSOLfrenant totes les claus de caMImsa, el ceSOLller l'han deixat ben peMImlat i han cremat la barFA#raca.
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Sempre hem SOLsegut una casa de puMImtes. Tres-cents anys SOLde xulos, garrot i renúnciMImes. Sempre oSOLfrenant totes les claus de caMImsa, el ceSOLller l'han deixat ben peMImlat i han cremat la FA#barraca.