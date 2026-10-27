Cavallers (Acords)

Agua para todos, cassalla, tronadors i piruletes

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultim heretge
la gossa sorda l ultim heretge
SImAgua para todos, cassalla, tronadors i piruSOLleFA#tes.
SImGomina, silicona i duros a quatre pesSOLseFA#tes.
SImAmb l'AVE a Madrid, amb el carnet del SOLparFA#tit,
SImfamília contenta, les coses ben SOLfeFA#tes.
SImAgua para todos, cassalla, tronadors i piruSOLleFA#tes.

SIm SOL FA x2

El SImpapa, la mama, el Bigotes, beates i SOLgolfes. FA#
FesSImtival en directe al Club Nàutic, presenta Lluís SOLMotes. FA#
ESImvent especial, despesa soSOLcial FA#
per SImpagar-nos els vicis i els SOLdogmes. FA#
ASImgua para todos, cassalla, beates i SOLgolfes. FA#

Sempre hem SOLsegut una casa de puMImtes.
Tres-cents anys SOLde xulos, garrot i renúnciMImes.
Sempre oSOLfrenant totes les claus de caMImsa,
el ceSOLller l'han deixat ben peMImlat
i han cremat la barFA#raca.

VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!

PresiSImdent, consellers, convidats,
comissions i contracSOLtes. FA#
Infiniti, SImRolex, Milano, sermons i fartades.
Banquet de voltors, cunyats i neSOLbots, FA#
afiliSImats, constructores i alcaldes.
Agua para toSOLdos, FA#
cassalla, SImcomissions i contractes.

Sempre hem SOLsegut una casa de puMImtes.
Tres-cents anys SOLde xulos, garrot i renúnciMImes.
Sempre oSOLfrenant totes les claus de caMImsa,
el ceSOLller l'han deixat ben peMImlat
i han cremat la FA#barraca.

VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!

SIm SOL FA# x4

SImPluja de factors que ara renoven la veritat,
SImun sistema-farsa que amb el temps ha caducat,
SImconduir un carro que no va a ninguna part;
la SOLdisfressa aguanta, FA#aguanta fins que aguanta.

SImJo no puc més, ell no pot més,
SImquè tal si ens peguem alguna navallada?
SImJo no puc més, tu no pots més,
SImpartim-nos la cara.

SImPluja de factors que ara renoven la veritat,
SOLun sistema-farsa que amb el FA#temps ha caducat,
SImconduir un carro que no va a ninguna part.

SImCanal 9, connexió en directe.

VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!
VerSImgonya, SOLcavaFA#llers, vergonya!

SIm SOL FA# x4

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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