La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
MI♭Passaria tres LA♭vides pensant en ciuMI♭tats SI♭ DOmde les quals fuLA♭giria saltant pels terMI♭rats, en la manera més LA♭digna de robar un llenMI♭çol SI♭ DOmque em servís com a LA♭tal, o com a eina de MI♭vol.
Ben mirat, avui soc viatLA♭ger MI♭de la línia més SI♭corba del fum del DOmcafè, d'una idea que es LA♭clava quan no MI♭penso en res. Ben mirat, si t'he de ser sinLA♭cer, SI♭navegant a deDOmrives m'ho SI♭passo prou LA♭bé a la classe tuSI♭rista d'un cel estranMI♭ger.
LA♭Ara que no tinc paMI♭raules, SI♭ara que s'esborra el DOmtemps, SI♭ LA♭ara que visc a la SI♭lluna i no sé ben bé per MI♭què.
Vagaria tres LA♭vides comptant els deMI♭→SI♭talls DOmtan petits com les LA♭gotes que ens fan de miMI♭rall, cada peça perLA♭duda d'un lloc incomMI♭→SI♭plet, DOmles virtuts de la LA♭llana quan sé que tens MI♭fred.
Ben mirat, estic la mar de LA♭bé. MI♭L'intangible és SI♭l'única forma que DOmsé, jo que visc en un LA♭astre i no penso MI♭en res. Ben mirat, si m'he de ser sinLA♭cer, SI♭navegant a deDOmrives m'ho SI♭passo prou LA♭bé a la classe tuSI♭rista d'un cel estranMI♭ger.
LA♭Ara que no tinc paMI♭raules, SI♭ara que s'esborra el DOmtemps, SI♭ LA♭ara que visc a la SI♭lluna SOLmi no sé ben bé per DOmquè. SI♭
LA♭Ara que no som perMI♭fectes SI♭i tenim el que saDOmbem, SI♭ LA♭ara que visc a la SI♭lluna i no, no passa MI♭res.