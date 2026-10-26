Cel estranger (Acords)

Passaria tres vides pensant en ciutats

Acords Acords
Blaumut
blaumut 0001
blaumut 0001

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

MI♭Passaria tres LA♭vides pensant en ciuMI♭tats SI♭
DOmde les quals fuLA♭giria saltant pels terMI♭rats,
en la manera més LA♭digna de robar un llenMI♭çol SI♭
DOmque em servís com a LA♭tal, o com a eina de MI♭vol.

Ben mirat, avui soc viatLA♭ger
MI♭de la línia més SI♭corba del fum del DOmcafè,
d'una idea que es LA♭clava quan no MI♭penso en res.
Ben mirat, si t'he de ser sinLA♭cer,
SI♭navegant a deDOmrives m'ho SI♭passo prou LA♭
a la classe tuSI♭rista d'un cel estranMI♭ger.

LA♭Ara que no tinc paMI♭raules,
SI♭ara que s'esborra el DOmtemps, SI♭
LA♭ara que visc a la SI♭lluna
i no sé ben bé per MI♭què.

Vagaria tres LA♭vides comptant els deMI♭→SI♭talls
DOmtan petits com les LA♭gotes que ens fan de miMI♭rall,
cada peça perLA♭duda d'un lloc incomMI♭→SI♭plet,
DOmles virtuts de la LA♭llana quan sé que tens MI♭fred.

Ben mirat, estic la mar de LA♭bé.
MI♭L'intangible és SI♭l'única forma que DOmsé,
jo que visc en un LA♭astre i no penso MI♭en res.
Ben mirat, si m'he de ser sinLA♭cer,
SI♭navegant a deDOmrives m'ho SI♭passo prou LA♭
a la classe tuSI♭rista d'un cel estranMI♭ger.

LA♭Ara que no tinc paMI♭raules,
SI♭ara que s'esborra el DOmtemps, SI♭
LA♭ara que visc a la SI♭lluna
SOLmi no sé ben bé per DOmquè. SI♭

LA♭Ara que no som perMI♭fectes
SI♭i tenim el que saDOmbem, SI♭
LA♭ara que visc a la SI♭lluna
i no, no passa MI♭res.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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