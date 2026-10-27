SOL
SOLJo avui ja sé què regalar-me:
SImtot allò que no vaig fer per agradar-me.
MIm→Ara només RE→vull que em mani el DOcor.
SOLJo avui ja sé que he d'escoltar-me
SImi dir-me tot allò que em cal per superar-me.
MIm→No penso deiRE→xar que res ho esDO→patRElli.
No DOvull fer marxa enrere (no ho faré),
la SOLfelicitat m'espera (jo vindré).
No DOpenso preocupar-me,
que la vida pot SIser una festa.
BaDOllem sense SOLmesura,
cuSIrant-nos les feMImrides.
CanDOtem a ple SOLpulmó aquesta REcançó.
SiDOguem àniSOLmes lliures
i SIcelebrem la MImvida.
ADOjuda'm a SOLcantar aquesta REcançó.
DO SOL SI MIm
DO SOL RE
SOLSí, ja ho sé que aquí res no és perfecte,
SImperò ara penso perdonar-me els meus defectes.
MIm→No hi ha res que em RE→pugui fer dubDOtar.
SOLI estic deixant la porta oberta
SImperquè se'n vagin les angoixes que m'ofeguen.
MIm→Aquesta guerra aRE→vui la guanyaDO→rem. RE
No DOvull fer marxa enrere (no ho faré),
la SOLfelicitat m'espera (jo vindré).
No DOpenso preocupar-me,
que la vida pot SIser una festa.
BaDOllem sense SOLmesura,
cuSIrant-nos les feMImrides.
CanDOtem a ple SOLpulmó aquesta REcançó.
SiDOguem àniSOLmes lliures
i SIcelebrem la MImvida.
ADOjuda'm a SOLcantar aquesta REcançó.
DO SOL SI MIm
DO SOL RE x2
MIm
Res ja no m'esDOpanta.
Sent el REritme, la vida s'encoSOLmana.
Fem un LAmgot per celebrar que som MImaquí
i que SI7passi el que passi, fem junts el camí.
Res DOja no m'espanta.
ASOLra sé que la força m'acompanya.
PorDOta aquest got que brindarem,
serem lliures, això SIho celebrarem.
BaDOllem sense SOLmesura,
cuSIrant-nos les feMImrides.
CanDOtem a ple SOLpulmó aquesta REcançó.
SiDOguem àniSOLmes lliures
i SIcelebrem la MImvida.
ADOjuda'm a SOLcantar aquesta REcançó.
SiDOguem àniSOLmes lliures
i SIcelebrem la MImvida.
ADOjuda'm a SOLcantar aquesta REcançó.
ADOjuda'm a SOLcantar aquesta REcançó.
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