Cels trencats (Acords)

Tenia tanta llum en el seu riure!

Acords Acords
Lluís Llach
MImRiure!
SI7Tenia tanta llum en el seu riure!
MImViure!
SI7Volia tot el món per a ésser lliure!
MImEra
REla força en cada brot de primavera
SI7que MImes dona a la vida.
MImEra
SI7un MImcel com un vidre clar que es trencà.

DOTots els cels SI7trencats s'enduu MImel firaire.
DOTrossos n'han SI7quedat per MImal meu aire.
DOOh! DO/SIMai, LAmmai SOLno s'apaga
REla llum d'una hora blava,
MImni el so d'una rialla
SI7que viu dintre meu!
MImRiure!
SI7S'omplien les muntanyes del seu riure!
MImViure!
SI7Tenia a flor de pell el goig de viure!
MImEra
REla sal del meu menjar i el vi que alegra
SI7i MImels ulls il·lumina.
MImEra
SI7un MImcel com un vidre clar
SI7que es trencà.
DOTots els cels SI7trencats s'enduu MImel firaire.
DOTrossos n'han SI7quedat per MImal meu aire.
DOOh! DO/SIMai, LAmmai SOLno s'apaga
REla llum d'una hora blava,
MImni el so d'una rialla
SI7que viu dintre meu!

MImRiure!
SI7Recordo les campanes del seu riure!
MImViure!
SI7Prenia amb els meus braços el seu viure!
MImEra
REla veu, la llum i el joc de la riera
SI7que MImsalta i que dringa.
MImEra
SI7un MImcel com un vidre clar
SI7que es trencà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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