MImRiure! SI7Tenia tanta llum en el seu riure! MImViure! SI7Volia tot el món per a ésser lliure! MImEra REla força en cada brot de primavera SI7que MImes dona a la vida. MImEra SI7un MImcel com un vidre clar que es trencà.
DOTots els cels SI7trencats s'enduu MImel firaire. DOTrossos n'han SI7quedat per MImal meu aire. DOOh! DO/SIMai, LAmmai SOLno s'apaga REla llum d'una hora blava, MImni el so d'una rialla SI7que viu dintre meu! MImRiure! SI7S'omplien les muntanyes del seu riure! MImViure! SI7Tenia a flor de pell el goig de viure! MImEra REla sal del meu menjar i el vi que alegra SI7i MImels ulls il·lumina. MImEra SI7un MImcel com un vidre clar SI7que es trencà. DOTots els cels SI7trencats s'enduu MImel firaire. DOTrossos n'han SI7quedat per MImal meu aire. DOOh! DO/SIMai, LAmmai SOLno s'apaga REla llum d'una hora blava, MImni el so d'una rialla SI7que viu dintre meu!
MImRiure! SI7Recordo les campanes del seu riure! MImViure! SI7Prenia amb els meus braços el seu viure! MImEra REla veu, la llum i el joc de la riera SI7que MImsalta i que dringa. MImEra SI7un MImcel com un vidre clar SI7que es trencà.