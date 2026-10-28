Cendres (Acords)

Les branques escupen flames

Acords Acords
El Petit de Cal Eril
el petit de cal eril vol i dol
el petit de cal eril vol i dol
LA#mLes RE#mbranques escupen flames,
LA#mnues RE#mde fulles.
LA#mBallen RE#mles danses,
LA#mnues RE#mcom puntes.

LA#mCriRE#mden i dansen.
LA#mPolíRE#mtics, sou cendres.
LA#mCanRE#mten i ballen.
LA#mSou RE#mments perverses.

FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com RE#mles fulles dels nostres arbres.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com SOL#les fulles dels nostres arbres.

LA#mSou RE#mel que nosaltres érem,
LA#msereu RE#mel que nosaltres som.
LA#mSou RE#mel que nosaltres érem,
LA#msereu RE#mel que nosaltres som.

LA#mLes RE#mbranques escupen flames,
LA#mnues RE#mde fulles.
LA#mBallen RE#mles danses,
LA#mnues RE#mcom puntes.

LA#mCriRE#mden i dansen.
LA#mPolíRE#mtics, sou cendres.
LA#mCanRE#mten i ballen.
LA#mSou RE#mments perverses.

FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com RE#mles fulles dels nostres arbres.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com SOL#les fulles dels nostres arbres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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