LA#mLes RE#mbranques escupen flames,
LA#mnues RE#mde fulles.
LA#mBallen RE#mles danses,
LA#mnues RE#mcom puntes.
LA#mCriRE#mden i dansen.
LA#mPolíRE#mtics, sou cendres.
LA#mCanRE#mten i ballen.
LA#mSou RE#mments perverses.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com RE#mles fulles dels nostres arbres.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com SOL#les fulles dels nostres arbres.
LA#mSou RE#mel que nosaltres érem,
LA#msereu RE#mel que nosaltres som.
LA#mSou RE#mel que nosaltres érem,
LA#msereu RE#mel que nosaltres som.
LA#mLes RE#mbranques escupen flames,
LA#mnues RE#mde fulles.
LA#mBallen RE#mles danses,
LA#mnues RE#mcom puntes.
LA#mCriRE#mden i dansen.
LA#mPolíRE#mtics, sou cendres.
LA#mCanRE#mten i ballen.
LA#mSou RE#mments perverses.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com RE#mles fulles dels nostres arbres.
FA#CreRE#mmin FA#les RE#mvostres ànimes a l'infern,
FA#creRE#mmin FA#com SOL#les fulles dels nostres arbres.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.