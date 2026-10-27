LAmDolors, tu m'has cantat amb plors FAla història d'aquells dos amors: DOtu m'has llençat la por, deixat la MIsort.
LAmDolors, digue'm si el món és fos, FAsi es maten nins, si es cremen cors: DOjo només veig que palles i futMIbol.
LAmTotes hem criFAdat al vent, DOMI LAmtotes hem criFAdat al vent, DOrepetim criMIdant al vent!
LAmFAMI
FADeixa-ho anar, DOllença-ho al cel. MISi és que et fa mal, LAmsi et fa mal, marxa corFArents, que les penes no ens aDOturin, que ens serveixin per cantar: MI que la vida se'ns esMIcapa entre les dents. Bdaah!
LAmFAMI
LAmDolors, tu m'has cantat amb plors FAla història d'aquells dos aDOmors! MI LAmDolors, digue'm si el món és fos, FAsi es maten nins, si es cremen DOcors! MI
LAmDolors, tu m'has buidat el pis, LA#deixat la set, llençat la nit; FAtu m'has sentit la pluMIja dins del pit. LAmDolors, tu m'has trencat l'anhel, LA#prohibit la llum, cremat el cel; FApoders podrits de MIcendres i plaers.
LAmTotes hem criFAdat al vent, DOMI LAmtotes hem criFAdat al vent, DOrepetim criMIdant al vent!
LAmFAMI
FADeixa-ho anar, DOllença-ho al cel. MI(Si és que et fa mal) LAmsi et fa mal, marxa corFArents, que les penes no ens aDOturin, que ens serveixin per canMItar: que la vida se'ns escaMIpa entre les dents. Bdaah!
LAmFAMI
LAmDolors, tu m'has cantat amb plors FAla història d'aquells dos amors: DOtu m'has llençat la por, deiMIxat la sort. LAm