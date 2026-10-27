La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Vas tro
LA♭bar la porta o RE♭berta i vas en SI♭mtrar,
vas sa
FAmber-me abra MI♭çar, vas gua RE♭rir-me.
M'enlluer
LA♭naven els re RE♭flexos dels ti SI♭mrants.
T'en
FAmsenyaré a mi MI♭rar i vaig re RE♭viure.
Vas om
LA♭plir tot el meu RE♭cos d'un tel es SI♭mtrany,
vas sa
FAmber-me esti MI♭mar, vas lle RE♭gir-me.
Res va
LA♭ser més opor RE♭tú que el teu res SI♭mcat:
sen
FAmtir-me cui MI♭dat, també per RE♭dintre. LA♭Vaig beure de RE♭tu i ara SI♭mvisc eternament.
Venen amb
FAmmi totes les MI♭coses que no t'he RE♭dit.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants. LA♭ SI♭m RE♭ FAm RE♭ MI♭
Vas por
LA♭tar-me un bosc de RE♭pins davant del SI♭mmar,
vas sa
FAmber-me to MI♭car, vas ser RE♭brisa.
Ara es
LA♭clata la gi RE♭nesta al meu ter SI♭mrat.
T'en
FAmsenyaré a vo MI♭lar i seràs RE♭lliure. LA♭Vaig beure de RE♭tu i ara SI♭mvisc eternament.
Venen amb
FAmmi totes les MI♭coses que no t'he RE♭dit.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants.
Una or
LA♭questra de flors i trom SI♭mpetes,
un se
RE♭guici amb tabals i sonalls,
amb ves
FAmtits de colors i dis RE♭fresses,
cerca
MI♭vila de nans i gegants. LA♭ SI♭m RE♭ FAm RE♭ MI♭
Vas tro
LA♭bar la porta o RE♭berta i vas en SI♭mtrar,
vas sa
FAmber-me abra MI♭çar, vas gua RE♭rir-me.
vas sa
M'enlluer
T'en
Vas om
vas sa
Res va
sen
Venen amb
Una or
un se
amb ves
cerca
Una or
un se
amb ves
cerca
Vas por
vas sa
Ara es
T'en
Venen amb
Una or
un se
amb ves
cerca
Una or
un se
amb ves
cerca
Una or
un se
amb ves
cerca
Una or
un se
amb ves
cerca
Vas tro
vas sa