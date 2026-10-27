Cercavila (Acords)

Vas trobar la porta oberta i vas entrar

Acords Acords
Cesk Freixas
cesk freixas festa major
cesk freixas festa major

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Vas troLA♭bar la porta oRE♭berta i vas enSI♭mtrar,
vas saFAmber-me abraMI♭çar, vas guaRE♭rir-me.
M'enlluerLA♭naven els reRE♭flexos dels tiSI♭mrants.
T'enFAmsenyaré a miMI♭rar i vaig reRE♭viure.
Vas omLA♭plir tot el meu RE♭cos d'un tel esSI♭mtrany,
vas saFAmber-me estiMI♭mar, vas lleRE♭gir-me.
Res va LA♭ser més oporRE♭tú que el teu resSI♭mcat:
senFAmtir-me cuiMI♭dat, també per RE♭dintre.
LA♭Vaig beure de RE♭tu i ara SI♭mvisc eternament.
Venen amb FAmmi totes les MI♭coses que no t'he RE♭dit.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

LA♭ SI♭m RE♭ FAm RE♭ MI♭

Vas porLA♭tar-me un bosc de RE♭pins davant del SI♭mmar,
vas saFAmber-me toMI♭car, vas ser RE♭brisa.
Ara esLA♭clata la giRE♭nesta al meu terSI♭mrat.
T'enFAmsenyaré a voMI♭lar i seràs RE♭lliure.
LA♭Vaig beure de RE♭tu i ara SI♭mvisc eternament.
Venen amb FAmmi totes les MI♭coses que no t'he RE♭dit.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

Una orLA♭questra de flors i tromSI♭mpetes,
un seRE♭guici amb tabals i sonalls,
amb vesFAmtits de colors i disRE♭fresses,
cercaMI♭vila de nans i gegants.

LA♭ SI♭m RE♭ FAm RE♭ MI♭

Vas troLA♭bar la porta oRE♭berta i vas enSI♭mtrar,
vas saFAmber-me abraMI♭çar, vas guaRE♭rir-me.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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