Cercles (Acords)

Els camins són plens de passes sense nom

Acords Acords
Sopa de Cabra
sopa de cabra cercles
sopa de cabra cercles

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FA SI♭ DO x4

FAEls camins són SI♭plens de DOpasses FAsense SI♭nom, DO
FAningú sap d'on SI♭venen DOni aFAllà on SI♭van. DO
FAEl mar arrosSI♭sega un DOnou vaiFAxell a SI♭port. DO
FAL'horitzó s'aSI♭cosDOta, el FApot salSI♭var. DO

REmPots passar pel DOmón plorant,
FApots fer un pas cap a SI♭endavant;
REmres no és mai per DO/MIsempre, es pot canFAviar.

Dins del DOcercle consLAmtant,
les SI♭vides que vinDOdran
seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan.
Gira el DOcercle consLAmtant,
el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.

FA SI♭ DO x2

FAAra els cors són SI♭plens DOd'estels que esFAcaSI♭pen, DO
FAsovint l'amor SI♭i DOl'odi són FAgerSI♭mans. DO
FACom un crit recorSI♭re DOel vent les FAplaSI♭ces, DO
FAles paraules SI♭voDOlen al FAseu SI♭pas. DO

REmPots quedar-te aDOquí esperant,
FApots seguir tamSI♭bé lluitant;
REsempre els fills dels DO/MIhomes van canFAviant.

Dins del DOcercle consLAmtant,
les SI♭vides que vinDOdran
seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan.
Gira el DOcercle consLAmtant,
el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.

FA DO SI♭ DO x2

REmPots quedar-te aquí DOesperant,
FApots passar pel SI♭món plorant,
REmperò res no és per DOsempre,
els SI♭fills dels DOhomes van canFAtant.

Dins del DOcercle consLAmtant,
les SI♭vides que vinDOdran
seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan.
Gira el DOcercle consLAmtant,
el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.

FA SI♭ DO x4
FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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