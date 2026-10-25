La cançó està en tonalitat original; si la transposeu tres semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FASI♭DO x4
FAEls camins són SI♭plens de DOpasses FAsense SI♭nom, DO FAningú sap d'on SI♭venen DOni aFAllà on SI♭van. DO FAEl mar arrosSI♭sega un DOnou vaiFAxell a SI♭port. DO FAL'horitzó s'aSI♭cosDOta, el FApot salSI♭var. DO
REmPots passar pel DOmón plorant, FApots fer un pas cap a SI♭endavant; REmres no és mai per DO/MIsempre, es pot canFAviar.
Dins del DOcercle consLAmtant, les SI♭vides que vinDOdran seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan. Gira el DOcercle consLAmtant, el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.
FASI♭DO x2
FAAra els cors són SI♭plens DOd'estels que esFAcaSI♭pen, DO FAsovint l'amor SI♭i DOl'odi són FAgerSI♭mans. DO FACom un crit recorSI♭re DOel vent les FAplaSI♭ces, DO FAles paraules SI♭voDOlen al FAseu SI♭pas. DO
REmPots quedar-te aDOquí esperant, FApots seguir tamSI♭bé lluitant; REsempre els fills dels DO/MIhomes van canFAviant.
Dins del DOcercle consLAmtant, les SI♭vides que vinDOdran seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan. Gira el DOcercle consLAmtant, el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.
FADOSI♭DO x2
REmPots quedar-te aquí DOesperant, FApots passar pel SI♭món plorant, REmperò res no és per DOsempre, els SI♭fills dels DOhomes van canFAtant.
Dins del DOcercle consLAmtant, les SI♭vides que vinDOdran seREmran el fruit dels DO/MIdies que se'n FAvan. Gira el DOcercle consLAmtant, el SI♭cicle que l'aDOmor va renoFAvant.