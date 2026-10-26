DO
Ernest viu FAamb la SòSOLnia,
però en FAprivat té un aSOLmor
FAdescontrolat amb SOLla
companya de FAfeina que s'ha sepaDOrat
d'en Manel, FAque s'entén SOL
amb FAla Pilar, la que un SOLdia
es va troFAbar el seu SOL
home al FAllit cardant amb un tal DOJoan.
LAmMés o menys tothom s'eSOLquivoca
FAi s'enreda amb qui SOLno toca.
DOI és tan FAcert MIm REm
SOLque ningú es conforma DOamb el que FAté,
fins MImque un REmdia SOLes troba
FAabandonat per qui SOLsempre
va ser al seu cosDOtat.
Sara sap FAque la històSOLria
amb el FAJoan no va enlloc SOLperquè
és caFAsat amb la SOLmare
FAd'aquell noi que la miDOra tant,
un tal Pep, FAque
SOLfesteja amb la FARemei,
SOLque és de Valls,
i un dia al FAmes rep la SOL
Sònia, FAque així es venja del seu ErDOnest.
LAmMés o menys tothom s'eSOLquivoca
FAi s'enreda amb qui SOLno toca.
DOI és tan FAcert MIm REm
SOLque ningú es conforma DOamb el que FAté,
fins MImque un REmdia SOLes troba
FAabandonat per qui SOLsempre
va ser al seu cosDOtat.
FA SOL FA
SOL FA SOL FA
DO
LAmMés o menys tothom s'eSOLquivoca
FAi s'enreda amb qui SOLno toca.
DOI és tan FAcert MIm REm
SOLque ningú es conforma DOamb el que FAté,
fins MImque un REmdia SOLes troba
FAabandonat per qui SOLsempre
va ser al seu cosDOtat.
DOI és tan FAcert MIm REm
SOLque ningú es conforma DOamb el que FAté,
fins MImque un REmdia SOLes troba
FAabandonat per qui semSOLpre
va ser al seu cosDOtat.
FAAbandonat per qui semSOLpre
va ser al seu cosDOtat.
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