Cervesa, nenes i rock'n'roll (Acords)

Es pot ser imbècil si és per elecció

Acords Acords
Els Pets
els pets fruits sex
els pets fruits sex
DOEs pot ser imLAmbècil FAsi és per SOLelecció,
DOperò sense LAmfer-ne FAuna SOLreligió.
DOSempre és foLAmtut FAcontenSOLtar a tothom,
DOperò almenys has LAmd'intentar FAsaSOLber el que vols.
DOO per desLAmgràcia FAo potSOLser per sort,
DOhi ha altres LAmcoses FAa SOLpart del rock.
DONo és necesLAmsari FAser un SOLamargat
DOper veure LAmquelcom FAdur SOLd'explicar.

FAQuè té de doSOLlent
MI7parlar de la LAmgent
FAque no en té prou amb SOLel que veu?

Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Cervesa, nenes i DOrock.

DOEs pot parLAmlar d'uFAna SOLtia bona
DOo d'una LAmterra FAque es SOLqueda sola,
DOd'aquell veLAmhicle FAtan SOLimponent,
DOo d'una LAmllengua FAque es SOLva perdent.

FAQuè té de doSOLlent
MI7no ser indifeLAmrent
FAa les misèries que ens SOLvan vencent?

Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Cervesa, nenes i DOrock.

FAQuè té de doSOLlent
MI7no ser indifeLAmrent
FAa les misèries que ens SOLvan vencent?

Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Tant de bo la vida DOfos:
cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll.
DOCerFAvesa, nenes i SOLrock.
Cervesa, nenes i DOrock.

Cervesa, nenes i DOrock.

Cervesa, nenes i DOrock.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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