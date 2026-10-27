DOEs pot ser imLAmbècil FAsi és per SOLelecció, DOperò sense LAmfer-ne FAuna SOLreligió. DOSempre és foLAmtut FAcontenSOLtar a tothom, DOperò almenys has LAmd'intentar FAsaSOLber el que vols. DOO per desLAmgràcia FAo potSOLser per sort, DOhi ha altres LAmcoses FAa SOLpart del rock. DONo és necesLAmsari FAser un SOLamargat DOper veure LAmquelcom FAdur SOLd'explicar.
FAQuè té de doSOLlent MI7parlar de la LAmgent FAque no en té prou amb SOLel que veu?
Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Cervesa, nenes i DOrock.
DOEs pot parLAmlar d'uFAna SOLtia bona DOo d'una LAmterra FAque es SOLqueda sola, DOd'aquell veLAmhicle FAtan SOLimponent, DOo d'una LAmllengua FAque es SOLva perdent.
FAQuè té de doSOLlent MI7no ser indifeLAmrent FAa les misèries que ens SOLvan vencent?
Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Cervesa, nenes i DOrock.
FAQuè té de doSOLlent MI7no ser indifeLAmrent FAa les misèries que ens SOLvan vencent?
Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Tant de bo la vida DOfos: cerSOLvesa, nenes FAi SOLrock'n'roll. DOCerFAvesa, nenes i SOLrock. Cervesa, nenes i DOrock.