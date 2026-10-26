SOL#mCalibrava el gest amb precisió,
dibuiMIxant-se la mirada amb un carSIbó
i un somSOL#mriure mut.
SOL#mRepassava cada moviment
amb la MItraça de qui mai va ser apreSInent
i amb exacSOL#mtitud.
Com la iMIdea que s’enreda pels caFA#bells,
volta la SOL#mcorbata i s’estreny el RE#mnus
d’un biMIgoti tragicòmic dimiFA#nut.
SIDes d’aquí a dalt tot allò
ara ens SOL#m→sembla uniRE#mversal,
des del primer MIniu a l’últim sol,
recorrent les SIplanes.
SOL#mDins del vell barret, l’inventor
del MI→riure no diu SIres
i es treu de la FA#màniga un bastó.
Fa equilibris DO#mcom tu i com jo.
SOL#mCaminava amb pas tenyit de son,
amb la MIpressa de qui corre i no sap SIon,
mentre SOL#menreda el fil.
SOL#mDesgranava cada floc de neu,
trepitMIjava cel·luloides amb el SIpeu,
amb un SOL#mgran estil.
Quan l’orMIquestra submarina emprèn el FA#vol,
sobren les paSOL#mraules, ballen els RE#mpingüins.
PosiMIcions, que en tres, dos, un… ja serem FA#dins.
SIDes d’aquí a dalt tot allò
ara ens SOL#m→sembla uniRE#mversal,
des del primer MIniu a l’últim sol,
recorrent les SIplanes.
SOL#mDins del vell barret, l’inventor
del MI→riure no diu SIres
i es treu de la FA#màniga un bastó.
Fa equilibris DO#mcom tu i com jo.
SOL#m FA#→ MI x2
DO#m SOL#m→ FA#
DO#m MI
SIDes d’aquí a dalt tot allò
ara ens SOL#m→sembla uniRE#mversal,
des del primer MIniu a l’últim sol,
recorrent les SIplanes.
SOL#mDins del vell barret, l’inventor
del MI→riure no diu SIres
i es treu de la FA#màniga un bastó.
Fa equilibris DO#mcom tu i com jo.
SOL#mRecords d’en Charles!
SOL#m FA#→ MI x2
DO#m SOL#m→ FA#
DO#m MI
SOL#m FA#→ MI
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.