LAm



LAm Menges

de postres la FA sort i l'esperança viva.

DO La sort que avui no et pregunten:

FA Com ha anat el treball?



LAm Dubtes,

no saps si mi FA rant aquest mirall et trobaràs.

DO El camí no et diu si vas a la glòria o al fracàs.



LAm→ SOL→ FA Ohhhhhhhhhh!

LAm→ SOL→ FA Ohhhhhhhhhh!



FA T'has quedat mirant les teves SOL flors

que ara FA naixen del teu DO ventre fins el SOL cor.

FA Solta't els cabells, no plores més a SOL vui,

que la set de FA viure cure DO aquestes cica SOL trius.



LAm Dorm-te

amb la consciència tran FA quil·la

de qui no ha trencat un DO plat;

diuen que és més fàcil viure FA si somrius.



LAm Somnis,

persones que FA alimenten les ganes de viure.

DO Trenca amb tot i corre al lloc on solíem escapar.



LAm→ SOL→ FA Ohhhhhhhhhh!

LAm→ SOL→ FA Ohhhhhhhhhh!



FA T'has quedat mirant les teves SOL flors

que ara FA naixen del teu DO ventre fins el SOL cor.

FA Solta't els cabells, no plores més a SOL vui,

que la set de FA viure cure DO aquestes cica SOL trius.



LAm SOL FA LAm SOL FA



LAm DO REm



FA T'has quedat mirant les teves SOL flors

que ara FA naixen del teu DO ventre fins el SOL cor.

FA Solta't els cabells, no plores més a SOL vui,

que la set de FA viure cure DO aquestes cica SOL trius.



FA Sols. DO Tuuuuu SOL uuu!

FA Po DO dràs guanyar la SOL por.

FA Sols. DO Tuuuuu SOL uuu!

FA Po DO dràs guanyar la SOL por.



LAm Di SOL buixa FA ràs la teva història.

LAm Sols SOL tu FA podràs.