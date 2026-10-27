LAm
LAmMenges
de postres la FAsort i l'esperança viva.
DOLa sort que avui no et pregunten:
FACom ha anat el treball?
LAmDubtes,
no saps si miFArant aquest mirall et trobaràs.
DOEl camí no et diu si vas a la glòria o al fracàs.
LAm→SOL→FAOhhhhhhhhhh!
LAm→SOL→FAOhhhhhhhhhh!
FAT'has quedat mirant les teves SOLflors
que ara FAnaixen del teu DOventre fins el SOLcor.
FASolta't els cabells, no plores més aSOLvui,
que la set de FAviure cure DOaquestes cicaSOLtrius.
LAmDorm-te
amb la consciència tranFAquil·la
de qui no ha trencat un DOplat;
diuen que és més fàcil viure FAsi somrius.
LAmSomnis,
persones que FAalimenten les ganes de viure.
DOTrenca amb tot i corre al lloc on solíem escapar.
LAm→SOL→FAOhhhhhhhhhh!
LAm→SOL→FAOhhhhhhhhhh!
FAT'has quedat mirant les teves SOLflors
que ara FAnaixen del teu DOventre fins el SOLcor.
FASolta't els cabells, no plores més aSOLvui,
que la set de FAviure cure DOaquestes cicaSOLtrius.
LAm SOL FA LAm SOL FA
LAm DO REm
FAT'has quedat mirant les teves SOLflors
que ara FAnaixen del teu DOventre fins el SOLcor.
FASolta't els cabells, no plores més aSOLvui,
que la set de FAviure cure DOaquestes cicaSOLtrius.
FASols. DOTuuuuuSOLuuu!
FAPoDOdràs guanyar la SOLpor.
FASols. DOTuuuuuSOLuuu!
FAPoDOdràs guanyar la SOLpor.
LAmDiSOLbuixaFAràs la teva història.
LAmSols SOLtu FApodràs.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.