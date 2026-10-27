Ciutadella (Acords)

Fent el mort somrient a Son Saura

Acords Acords
Pau Vallvé
" : ) ", de Pau Vallvé
" : ) ", de Pau Vallvé
SI♭ FA SI♭ x2

Fent el mort somrient a Son FASaura, SI♭
me n'adono de la gran FAsort que SI♭tinc
i que estic envoltat de gent FAmaca. SI♭
Que bonic, finalment, dir: FAsoc feSI♭liç!

CiutaSOLmdella m'aFAcull i és MI♭casa. SI♭
M'imaMI♭gino veSI♭nint a DOmviure aSI♭quí.

SI♭ FA SI♭ x2

Poc a poc, amb paciència i FAdisfruSI♭tant
que triomfar està molt sobreFAvaloSI♭rat
i que del joc la millor part FAés SI♭jugar,
que quan guanyes és que ja FAs'ha aSI♭cabat.

CiutaSOLmdella m'aFAcull i és MI♭casa. SI♭
M'imaMI♭gino acaSI♭bar aquí DOmfent-me SI♭gran.

SI♭ FA SI♭ x2

Fent el mort somrient sense FApensar en SI♭res
en l'aigua més cristal·lina FAque exisSI♭teix,
tot l'hivern recordant aquest FAblau tan SI♭verd
i aquest sol que pel mar deFAsapaSI♭reix.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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