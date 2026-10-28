FA LAm FA



LAm Companys, heu gua FA nyat,

RE és vostra la ciu LAm7 tat,

LA#m ho diuen els ca SOL nons

DO que criden a fes FA# ta.

SOL La festa popu DO lar,

MIm fogueres i pe SOL tards,

DO soroll de lliber RE#7 tat,

SOL foc a les trinxe RE res.



Ciutat d’i SOL vori,

avui rosa de MIm foc,

SOL ciutat fe DO mella,

SOL avui ja tens LAm7 amor.

RE7 Ciutat d’ivori, SOL

RE avui rosa de SOL foc,

DOm ciutat feme SOL lla,

RE avui ja tens a SOL mor.



LAm “Barcos” de FA guerra

RE al port arriba LAm7 ran,

LA#m treuran banderes, SOL

DO banderes de DO#m mort.

SOL Tanqueu ben fort el DO puny,

MIm alceu-lo ben en FA laire.

DO A dintre hi ha un RE#7 perfum

SOL roig com el des RE tí.



Ciutat d’i SOL vori,

avui rosa de MIm7 foc.



SOL Ciutat fe DO mella,

SOL avui ja tens LAm7 amor.



RE7 Ciutat d’ivori, SOL

RE7 avui rosa de SOL foc,

DOm ciutat feme SOL lla,

RE avui ja tens a SOL mor.



LA Amor pedra fo RE guera,

amor sense per LA7 dó,

LA#m amor de bèstia SOL fera

DO voltada de na DO#m dons.



SOL Fugiu totes les DOm rates,

MIm adéu, antics co SOL vards,

DO resteu només vo RE#7 saltres,

SOL els fills de la ciu RE7 tat.



Ciutat SOL# d’ivori, LA#

avui rosa de DO foc, DO#m

ciutat feme SOL# lla, MI

avui ja tens a FAm mor.



Ciutat d’i DO# vori,

SOL# avui rosa de LA#m foc,

LA ciutat feme SOL# lla,

RE# avui ja tens a SOL# mor. SOL#m SOL#