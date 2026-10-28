LAmCompanys, heu guaFAnyat, REés vostra la ciuLAm7tat, LA#mho diuen els caSOLnons DOque criden a fesFA#ta. SOLLa festa popuDOlar, MImfogueres i peSOLtards, DOsoroll de lliberRE#7tat, SOLfoc a les trinxeREres.
Ciutat d’iSOLvori, avui rosa de MImfoc, SOLciutat feDOmella, SOLavui ja tens LAm7amor. RE7Ciutat d’ivori, SOL REavui rosa de SOLfoc, DOmciutat femeSOLlla, REavui ja tens aSOLmor.
LAm“Barcos” de FAguerra REal port arribaLAm7ran, LA#mtreuran banderes, SOL DObanderes de DO#mmort. SOLTanqueu ben fort el DOpuny, MImalceu-lo ben enFAlaire. DOA dintre hi ha un RE#7perfum SOLroig com el desREtí.
Ciutat d’iSOLvori, avui rosa de MIm7foc.
SOLCiutat feDOmella, SOLavui ja tens LAm7amor.
RE7Ciutat d’ivori, SOL RE7avui rosa de SOLfoc, DOmciutat femeSOLlla, REavui ja tens aSOLmor.
LAAmor pedra foREguera, amor sense perLA7dó, LA#mamor de bèstia SOLfera DOvoltada de naDO#mdons.
SOLFugiu totes les DOmrates, MImadéu, antics coSOLvards, DOresteu només voRE#7saltres, SOLels fills de la ciuRE7tat.
Ciutat SOL#d’ivori, LA# avui rosa de DOfoc, DO#m ciutat femeSOL#lla, MI avui ja tens aFAmmor.
Ciutat d’iDO#vori, SOL#avui rosa de LA#mfoc, LAciutat femeSOL#lla, RE#avui ja tens aSOL#mor. SOL#mSOL#