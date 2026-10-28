Ciutat d'ivori (Acords)

Companys, heu guanyat

Acords Acords
Dagoll Dagom
dagoll dagom flor de nit
dagoll dagom flor de nit
FA LAm FA

LAmCompanys, heu guaFAnyat,
REés vostra la ciuLAm7tat,
LA#mho diuen els caSOLnons
DOque criden a fesFA#ta.
SOLLa festa popuDOlar,
MImfogueres i peSOLtards,
DOsoroll de lliberRE#7tat,
SOLfoc a les trinxeREres.

Ciutat d’iSOLvori,
avui rosa de MImfoc,
SOLciutat feDOmella,
SOLavui ja tens LAm7amor.
RE7Ciutat d’ivori, SOL
REavui rosa de SOLfoc,
DOmciutat femeSOLlla,
REavui ja tens aSOLmor.

LAm“Barcos” de FAguerra
REal port arribaLAm7ran,
LA#mtreuran banderes, SOL
DObanderes de DO#mmort.
SOLTanqueu ben fort el DOpuny,
MImalceu-lo ben enFAlaire.
DOA dintre hi ha un RE#7perfum
SOLroig com el desREtí.

Ciutat d’iSOLvori,
avui rosa de MIm7foc.

SOLCiutat feDOmella,
SOLavui ja tens LAm7amor.

RE7Ciutat d’ivori, SOL
RE7avui rosa de SOLfoc,
DOmciutat femeSOLlla,
REavui ja tens aSOLmor.

LAAmor pedra foREguera,
amor sense perLA7dó,
LA#mamor de bèstia SOLfera
DOvoltada de naDO#mdons.

SOLFugiu totes les DOmrates,
MImadéu, antics coSOLvards,
DOresteu només voRE#7saltres,
SOLels fills de la ciuRE7tat.

Ciutat SOL#d’ivori, LA#
avui rosa de DOfoc, DO#m
ciutat femeSOL#lla, MI
avui ja tens aFAmmor.

Ciutat d’iDO#vori,
SOL#avui rosa de LA#mfoc,
LAciutat femeSOL#lla,
RE#avui ja tens aSOL#mor. SOL#m SOL#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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