MImHo faré quan menys t'ho esREperis, DOserà avui, MImquan et tingui aREtret DOi ja no puguis fugir. RE MImsoc la teva niREna blanca, DOestic cansada d'espeFArar. No puc MImmés, ha REde ser aquesta DOnit. RE
MImHo faràs quan jo t'ho digui, RE DOserà avui, MImquan la teva llenREgua DOmullarà els meus pits. RE MImImagina'm puREra i blanca DOsi t'agrada més aiFAxí. Què més MImvols, si tu REets l'escoDOllit?
Un dia o altre, SOLnoi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Serà la mort SOLtan dolça, cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí. Un dia o altre, SOLnoi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Fes-ho a poc MIma poc i claREva't ben enDOdins.
MImREDORE
MImSoc la teva nina blanca RE DOaquesta nit. MImSoc valenta, REnoi, i la DOsang no em fa por. MImVine, acosta't, deixa'm REveure DOel teu verí en copa FAd'or. Vull MImsaber si tu REvols jugar amb mi. DO
Un dia o altre, SOLnoi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Serà la mort SOLtan dolça, cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí. Un dia o altre, SOLnoi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Fes-ho a poc MIma poc i claREva't ben endins. DO Fes-ho a poc MIma poc i claREva't ben endins. DO
MImREDO
Un dia o alSOLtre, noi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Serà la mort SOLtan dolça, cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí. Un dia o altre, SOLnoi, aquesFAta flor haurà de DOmorir. Fes-ho a poc MIma poc i claREva't ben enDOdins. Fes-ho a poc MIma poc i claREva't ben enDOdins.