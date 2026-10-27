Clava't (Acords)

Ho faré quan menys t'ho esperis

Acords Acords
Duble Buble
duble buble clava t
duble buble clava t
MIm RE DO

MImHo faré quan menys t'ho esREperis,
DOserà avui,
MImquan et tingui aREtret
DOi ja no puguis fugir. RE
MImsoc la teva niREna blanca,
DOestic cansada d'espeFArar.
No puc MImmés,
ha REde ser aquesta DOnit. RE

MImHo faràs quan jo t'ho digui, RE
DOserà avui,
MImquan la teva llenREgua
DOmullarà els meus pits. RE
MImImagina'm puREra i blanca
DOsi t'agrada més aiFAxí.
Què més MImvols,
si tu REets l'escoDOllit?

Un dia o altre, SOLnoi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Serà la mort SOLtan dolça,
cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí.
Un dia o altre, SOLnoi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Fes-ho a poc MIma poc
i claREva't ben enDOdins.

MIm RE DO RE

MImSoc la teva nina blanca RE
DOaquesta nit.
MImSoc valenta, REnoi,
i la DOsang no em fa por.
MImVine, acosta't, deixa'm REveure
DOel teu verí en copa FAd'or.
Vull MImsaber
si tu REvols jugar amb mi. DO

Un dia o altre, SOLnoi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Serà la mort SOLtan dolça,
cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí.
Un dia o altre, SOLnoi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Fes-ho a poc MIma poc
i claREva't ben endins. DO
Fes-ho a poc MIma poc
i claREva't ben endins. DO

MIm RE DO

Un dia o alSOLtre, noi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Serà la mort SOLtan dolça,
cruFAa i dolça si tu ets el DObotxí.
Un dia o altre, SOLnoi,
aquesFAta flor haurà de DOmorir.
Fes-ho a poc MIma poc
i claREva't ben enDOdins.
Fes-ho a poc MIma poc
i claREva't ben enDOdins.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi