SImQui dubta d’en Clint LAEastwood SImmirant el Gran Cañón del ColoFA#mrado? SImNiguls allargassats i vermeLAllosos, i el MIcel se penja una esFA#mtrella i se fa de nit.
SImI en Clint, noFA#mmés il·luminat per sa foSImganya, FA#m s’encén es puSImret i guarda un seFA#mcret, i MIguisa un conillet a la FA#mllauna.
RES’adorm, somia SImtrens i mercadeLAria, en indis cheDO#myennes damunt una coRElina a sa llum de sa SImlluna, se desFA#mvetlla, s’aixeca, MIorina i no té son, RE i pensa: SIm“vaquerada LAwestern, cabrons, ja veuDO#mreu quan s’inventin es REcinema!” escura, SImadesa i tira FA#mper sa carretera cap a MIDenver.
I un home tot REsol no sempre se LAbasta, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI I un home tot REsol se tuda i se LAcansa, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI
ArSImriba, dos homes se li aLAtraquen i l’investiguen, SImvolen saber on FA#més en Morgan Freeman, SIm(que és es negre de LAMillion Dollar Baby), MI-Do you know? -FA#mMaybe.
SImDissimula, FA#mse’ls mira, desenSImfunda com un llamp, FA#m i els liquiSImda, escup i se FA#mcaga en sa seva MIvida, sempre en FA#mes punt de mira.
Des REsèptim de cavalleSImria, o de LAgringos foragiDO#mdos, o de xèrifs corREruptes a cases de SImputes, o de FA#mxinos drogaditos MIa Gran Torino. -I REClint, què vols, enSImcara ets en es segle LAXIX, fa un DO#many que no te dutxes, RE i això només SImsón quatre casutxes FA#mde mort. MI
I un home tot REsol no sempre se LAbasta, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI I un home tot REsol se tuda i se LAcansa, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI
I un home tot REsol s’avesa i se LAcuida, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI I un home tot REsol sopant a sa LAcuina, qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LAMI
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