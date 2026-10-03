Clint Eastwood (Acords)

Niguls allargassats i vermellosos

Acords Acords
Antònia Font
SIm LA SIm FA#m SIm LA MI FA#m

SImQui dubta d’en Clint LAEastwood
SImmirant el Gran Cañón del ColoFA#mrado?
SImNiguls allargassats i vermeLAllosos,
i el MIcel se penja una esFA#mtrella i se fa de nit.

SImI en Clint, noFA#mmés il·luminat per sa foSImganya, FA#m
s’encén es puSImret i guarda un seFA#mcret,
i MIguisa un conillet a la FA#mllauna.

RES’adorm, somia SImtrens i mercadeLAria,
en indis cheDO#myennes damunt una coRElina
a sa llum de sa SImlluna,
se desFA#mvetlla, s’aixeca, MIorina i no té son, RE
i pensa: SIm“vaquerada LAwestern, cabrons,
ja veuDO#mreu quan s’inventin es REcinema!”
escura, SImadesa i tira FA#mper sa carretera cap a MIDenver.

I un home tot REsol no sempre se LAbasta,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI
I un home tot REsol se tuda i se LAcansa,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI

ArSImriba, dos homes se li aLAtraquen i l’investiguen,
SImvolen saber on FA#més en Morgan Freeman,
SIm(que és es negre de LAMillion Dollar Baby),
MI-Do you know? -FA#mMaybe.

SImDissimula, FA#mse’ls mira, desenSImfunda com un llamp, FA#m
i els liquiSImda, escup i se FA#mcaga en sa seva MIvida,
sempre en FA#mes punt de mira.

Des REsèptim de cavalleSImria,
o de LAgringos foragiDO#mdos,
o de xèrifs corREruptes a cases de SImputes,
o de FA#mxinos drogaditos MIa Gran Torino.
-I REClint, què vols, enSImcara ets en es segle LAXIX,
fa un DO#many que no te dutxes, RE
i això només SImsón quatre casutxes FA#mde mort. MI

I un home tot REsol no sempre se LAbasta,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI
I un home tot REsol se tuda i se LAcansa,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI

I un home tot REsol s’avesa i se LAcuida,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI
I un home tot REsol sopant a sa LAcuina,
qui REdubta avui en dia d’en Clint Eastwood? LA MI

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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