REm7 DO SI♭ x2 FA Collarets de llum quan la tarda REm7 fina; LAm si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SOLm guina. REm I un estel petit obre l’ull i REm7 parla: LAm on serà l’a mor, que no puc tro SOLm bar-la? REm on serà l’a mor? Fa la lluna SI♭ bruna. FA L’he cercat per tot, que n’estic de REm7 juna. LA I l’amor o cult, entre sa SI♭ talies, FA riu que riu con tent de ses traïdo SOL ries. DO Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA REm7 DO SI♭ x2 FA Pro l'estel pe tit i la lluna REm7 clara LAm cercaran l’a mor, més i més en SOLm cara. REm Se’n riuran els camps i les ribes REm7 pures LAm i els pollancs i el riu i el pla i les al SOLm tures. REm Se’n riuran els grills i els ocells can SI♭ taires FA i el vent remo rós i els follets ron REm7 daires. LA I ell entafo rat, entre sata SI♭ lies, FA contarà a la nit noves traïdo SOL ries. DO Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA REm7 DO SI♭ x2 FA REm7 LAm SOLm x2 REm SI♭ FA REm7 LA SI♭ FA SOL DO Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA Collarets de llum quan la tarda FA fina; DO si el rostoll s’a dorm, tot és de jo SI♭ guina. LA REm7 DO SI♭ x2 FA
Els
acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.