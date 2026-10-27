Collarets de llum (Acords)

Collarets de llum quan la tarda fina

Acords Acords
Rauxa
REm7 DO SI♭ FA x2

Collarets de REm7llum quan la tarda LAmfina;
si el rostoll s’aSOLmdorm, tot és de joREmguina.
I un estel REm7petit obre l’ull i LAmparla:
on serà l’aSOLmmor, que no puc troREmbar-la?

on serà l’aSI♭mor? Fa la lluna FAbruna.
L’he cercat perREm7tot, que n’estic deLAjuna.
I l’amor oSI♭cult, entre saFAtalies,
riu que riu conSOLtent de ses traïdoDOries.

Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.
Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.

REm7 DO SI♭ FA x2

Pro l'estel peREm7tit i la lluna LAmclara
cercaran l’aSOLmmor, més i més enREmcara.
Se’n riuran els REm7camps i les ribes LAmpures
i els pollancs i el SOLmriu i el pla i les alREmtures.

Se’n riuran els SI♭grills i els ocells canFAtaires
i el vent remoREm7rós i els follets ronLAdaires.
I ell entafoSI♭rat, entre sataFAlies,
contarà a la SOLnit noves traïdoDOries.

Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.
Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.

REm7 DO SI♭ FA x2
REm7 LAm SOLm REm x2
SI♭ FA REm7 LA
SI♭ FA SOL DO

Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.
Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.
Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.
Collarets de FAllum quan la tarda DOfina;
si el rostoll s’aSI♭dorm, tot és de joLAguina.

REm7 DO SI♭ FA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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