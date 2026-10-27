Un SImvell puja una senda del poble a la muntanya, i la MImsenda dia a dia es fa més curta i més amarga, resFA#mpira fort i torna cap a SImcasa.
Ja SImno queden raboses ni llops, ni MImesclatasangs, ni margallons, ni FA#mfigueres de pala, ni una trista sarganSImtana.
Un SImvell puja una senda del poble a la muntanya, i la MImsenda dia a dia es fa més curta i més amarga, resFA#mpira fort i torna cap a SImcasa.
Ja SImno veu enamorats pels racons, ni MImsibarites del cànnabis tampoc, aFA#mra estan fent hores extra per pagar-se la hipoSImteca.
LAJa fa temps que no SImplou, LAels caragols ja no pastuSImren, LAi ara que hem de sobreviure, som imprevisiSImbles. MIm→FA#m→Colpeja SImfort.
RE→LA→SImRE→LA→SIm LASIm MIm→FA#m→SIm MImFA#mSIm
Un SImvell puja una senda trencada i derruïda i com MImmés camina més renega de la vida, i blasFA#mfema i se'n recorda de la SImguerra.
Pels SImcamins de pols, xeringues i preguntes, els barMImrancs es trenquen i els ullals desapareixen i els FA#mmarges ploren, les pedres SImploren.
Tots SImels pous s'han farcit de sal i MImels diners han canviat de mans i els FA#mmarges ploren i els fills se'n van del SImpoble.
LAHo hem gastat tot en la SImsembra LAi ara no podem SImregar, LAi ara que hem de sobreviure, som impreviSImsibles. MIm→FA#m→Colpeja SImfort.
RE→LA→SImRE→LA→SIm LASIm MIm→FA#m→SIm MImFA#mSIm
RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble, RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble. RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble, RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble. RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble, RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble. RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble, RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble.
RE→LA→SImRE→LA→SIm LASIm MIm→FA#m→SIm
RE→GarLA→SImbell del RE→LA→temps, SImparany a la memòria, RE→el LA→SImtimó RE→LA→no SImbrota, el desert s'acosta. RE→ColLA→SImpeRE→LA→ja SImfort, companya. Colpeja.