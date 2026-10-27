Colpeja fort (Acords)

Un vell puja una senda del poble a la muntanya

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda garrotades
la gossa sorda garrotades
SIm MIm FA#m SIm

Un SImvell puja una senda del poble a la muntanya,
i la MImsenda dia a dia es fa més curta i més amarga,
resFA#mpira fort i torna cap a SImcasa.

Ja SImno queden raboses ni llops,
ni MImesclatasangs, ni margallons,
ni FA#mfigueres de pala, ni una trista sarganSImtana.

Un SImvell puja una senda del poble a la muntanya,
i la MImsenda dia a dia es fa més curta i més amarga,
resFA#mpira fort i torna cap a SImcasa.

Ja SImno veu enamorats pels racons,
ni MImsibarites del cànnabis tampoc,
aFA#mra estan fent hores extra per pagar-se la hipoSImteca.

LAJa fa temps que no SImplou,
LAels caragols ja no pastuSImren,
LAi ara que hem de sobreviure, som imprevisiSImbles.
MIm→FA#m→Colpeja SImfort.

RE→ LA→ SIm RE→ LA→ SIm
LA SIm
MIm→ FA#m→ SIm
MIm FA#m SIm

Un SImvell puja una senda trencada i derruïda
i com MImmés camina més renega de la vida,
i blasFA#mfema i se'n recorda de la SImguerra.

Pels SImcamins de pols, xeringues i preguntes,
els barMImrancs es trenquen i els ullals desapareixen
i els FA#mmarges ploren, les pedres SImploren.

Tots SImels pous s'han farcit de sal
i MImels diners han canviat de mans
i els FA#mmarges ploren i els fills se'n van del SImpoble.

LAHo hem gastat tot en la SImsembra
LAi ara no podem SImregar,
LAi ara que hem de sobreviure, som impreviSImsibles.
MIm→FA#m→Colpeja SImfort.

RE→ LA→ SIm RE→ LA→ SIm
LA SIm
MIm→ FA#m→ SIm
MIm FA#m SIm

RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble,
RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble.
RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble,
RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble.
RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble,
RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble.
RE→Ens LA→SImmantindrem fidels a aquest poble,
RE→ens LA→SImmantindrem sempre fidels al nostre poble.

RE→ LA→ SIm RE→ LA→ SIm
LA SIm
MIm→ FA#m→ SIm

RE→GarLA→SImbell del RE→LA→temps, SImparany a la memòria,
RE→el LA→SImtimó RE→LA→no SImbrota, el desert s'acosta.
RE→ColLA→SImpeRE→LA→ja SImfort, companya. Colpeja.

LA SIm
MIm→ FA#m→ SIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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