LA RE MI LA
Arrenca a córrer sense REun motiu,
posa’t a baMIllar, tant és si ens esLApien.
Torna a escapar-te per aREquell forat,
fugirem pleMIgats, tornem a aquells LAdies.
Sembla que ho tens oREblidat,
que ho has enterMIrat, que aquella ja no LAets tu,
que ja ho tens tot enREdreçat,
i darrere MIel vidre t’hi sents més LAsegur.
Pica la paret i salva’t o aREmaga’t al bosc,
que quan toqui paMIrar taula s’acabarà LAel joc.
Guardarem les coses bones al pot REdels tresors.
Tira una moMIneda enlaire i deixa-la LAgirar,
que si la sort ve de cara i si REtu ho tens clar,
tornaMIrem a coLAmençar.
RE MI LA
Que torni a ser com REabans,
quan érem imMImortals, quan perseguíem LAsomnis.
Farem d’un dia REnormal
que no l’oblidem MImai, pel que ens queda de LAvida.
Vam fer sortir el sol REdilluns,
un dilluns MIgris que va LAbrillar.
Pica la paret i salva’t o aREmaga’t al bosc,
que quan toqui paMIrar taula s’acabarà LAel joc.
Guardarem les coses bones al pot REdels tresors.
Tira una moMIneda enlaire i deixa-la LAgirar,
que si la sort ve de cara i si REtu ho tens clar,
tornaMIrem a coLAmençar.
Vine i fem un REpacte:
si surt caMIra, tornem a coLAmençar.
Pica la paret i salva’t o aREmaga’t al bosc,
que quan toqui paMIrar taula s’acabarà LAel joc.
Guardarem les coses bones al pot REdels tresors.
Tira una moMIneda enlaire i deixa-la LAgirar,
que si la sort ve de cara i si REtu ho tens clar,
tornaMIrem a coLAmençar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.